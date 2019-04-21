Иск отклонен: Зеленского допустили до выборов

Шестой апелляционный суд Киева отклонил иск об аннулировании регистрации Владимира Зеленского на выборах президента Украины . Суд пришел к выводу, что призывы Зеленского приобретать билеты на дебаты на стадионе "Олимпийский", о которых говорится в иске, нельзя расценивать как подкуп избирателей, а призывы регистрироваться для получения билетов — не предвыборная агитация, сообщает РИА Новости.

Иск был подан адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько , которого также называют адвокатом действующего президента страны Петра Порошенко

В иске говорилось о нарушениях в виде подкупа избирателей кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

По словам адвоката, после истории с иском ему пишут оскорбления и угрозы, однако он подчеркивает, что свободное обращение в суд — это проявление демократии.

«Посмотрите список дел за последний месяц, множество людей подают иски по нарушению закона. Я лично подаю иски как наблюдатель, определяя нарушения, как кандидат Зеленский так и кандидат Порошенко 4 раза фигурировали в моих исках за последние три недели. Не опускайтесь до угроз, это ни к чему не приведет», — написал он у себя на странице Facebook.

14 апреля, на НСК "Олимпийский" в Киеве прошли дебаты между Порошенко и Зеленским.