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Иск отклонен: Зеленского допустили до выборов 

Рамблер 16 минут назад
Шестой апелляционный суд Киева отклонил иск об аннулировании регистрации Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Суд пришел к выводу, что призывы Зеленского приобретать билеты на дебаты на стадионе "Олимпийский", о которых говорится в иске, нельзя расценивать как подкуп избирателей, а призывы регистрироваться для получения билетов — не предвыборная агитация, сообщает РИА Новости.
Иск был подан адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько, которого также называют адвокатом действующего президента страны Петра Порошенко.
В иске говорилось о нарушениях в виде подкупа избирателей кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.
По словам адвоката, после истории с иском ему пишут оскорбления и угрозы, однако он подчеркивает, что свободное обращение в суд — это проявление демократии.
«Посмотрите список дел за последний месяц, множество людей подают иски по нарушению закона. Я лично подаю иски как наблюдатель, определяя нарушения, как кандидат Зеленский так и кандидат Порошенко 4 раза фигурировали в моих исках за последние три недели. Не опускайтесь до угроз, это ни к чему не приведет», — написал он у себя на странице Facebook.
14 апреля, на НСК "Олимпийский" в Киеве прошли дебаты между Порошенко и Зеленским.
Комментарии509
Украина , Видео , В мире , Выборы на Украине , Андрей Хилько , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости
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