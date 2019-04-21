Украина выбирает между Зеленским и Порошенко. Ждать ли нового майдана?

На Украине идет голосование второго тура президентских выборов. В нем участвуют действующий президент Петр Порошенко и артист Владимир Зеленский . Для обоих ставки чрезвычайно высоки. Для Зеленского — это уникальный шанс одним махом сломать устоявшуюся политическую систему и возглавить страну в крайне тяжелый период ее истории. Для Порошенко же поражение станет закатом его политической карьеры и, вполне возможно, приведет его на скамью подсудимых. И хотя социологические опросы выделяют безусловного фаворита, итог голосования, как и его последствия предсказать возьмутся не многие. О предвыборных раскладах и вероятных результатах голосования — читайте в материале «Ленты.ру».

Голосуют сердцем

Сегодняшнему голосованию предшествовал первый тур выборов, состоявшийся 31 марта. В рекордном по размеру бюллетене оказались 39 политиков, однако лишь немногие были известны избирателям. Настоящая борьба шла между четырьмя кандидатами: артистом Владимиром Зеленским, действующим президентом Петром Порошенко, экс-премьером и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко , а также пророссийским политиком от главной оппозиционной партии страны Юрием Бойко

Зеленский вырвался в лидеры гонки достаточно быстро благодаря тому, что смог привлечь весь протестный электорат, и без проблем прошел во второй тур. А вот за второе место развернулась нешуточная борьба.

Тимошенко, будучи долгое время безусловным фаворитом предвыборной гонки, под конец кампании сбавила темп и не смогла предложить обществу новых идей. За что и поплатилась. Занимающий условно «пророссийскую» нишу Юрий Бойко из-за раскола в оппозиционном лагере и без голосов избирателей не подконтрольной Киеву части Донбасса также не смог пробиться во второй тур.

Порошенко же строил свою кампанию довольно радикально, уместив весь ее смысл в краткий лозунг «Армия. Язык. Вера». Патриотическая триада нашла поддержку у почти 16 процентов украинцев, что и позволило ему пройти во второй тур. Но вот что интересно: делая в своей кампании упор на националистическую риторику и заявляя своей целью объединение Украины, Порошенко де-факто раскалывал общество. Например, один из слоганов, представленный на его предвыборном форуме, — «Или Порошенко, или Путин ». Следуя этой логике, в первом туре за Владимира Путина, которого он постоянно называет врагом Украины, проголосовали более 84 процентов украинцев.

Борьба Порошенко с российским лидером вышла за рамки перед вторым туром: на улицах появились билборды с фотоколлажем, на котором действующий президент Украины смотрит в глаза Путину, а под ними красуется подпись «21 апреля. Решающий выбор». Плакаты вызвали скандал, а общественники заметили, что Путин в украинских выборах не участвует. В штабе Порошенко признали агитацию неудачной и объяснили, что таким образом пытались напомнить избирателям о «самой большой угрозе Украине», которой нынешний глава государства «смело смотрит в глаза».

Новые форматы

Главным открытием выборов, несомненно, стал Зеленский. Конечно, все соцопросы фиксировали, что он пользуется поддержкой порядка трети украинцев. Но одно дело — соцопросы, а другое — реальные выборы.

Скептики говорили о его раздутом рейтинге, предсказывали, что молодежь, на которую делал ставку артист, в последний момент не пойдет голосовать в силу своей политической инертности, и апеллировали к мудрости людей, которая просто не позволит им выбрать главой государства шоумена. Однако, как известно, все эти прогнозы не оправдались. В ночь на 1 апреля стали известны первые результаты голосования, в полной мере подтвердившие данные социологов. Зеленский опубликовал видео в своем Instagram, с трудом сдерживая эмоции, поблагодарил своих избирателей за поддержку и признал, что впереди ему предстоит еще одна битва.

Причина такого успеха проста и понятна: пришедший к власти на кровавой революционной волне Евромайдана Порошенко абсолютно разочаровал общество. Сменились персоналии, но сама суть режима осталась прежней. Разъедающая общество коррупция, нищета и продолжающаяся война — мало того, что власть Порошенко не смогла решить эти проблемы, так еще и отдельные лица из его окружения активно пользовались ими в личных целях.

Зеленский же позиционировал себя как нового, молодого и энергичного человека, чуждого коррупции и честно, своим умом и талантом, заработавшего свои деньги. Вполне закономерно, что такой образ понравился украинцам. Те, кого не прельщали очевидные заслуги и таланты Зеленского, голосовали не столько за него, сколько против действующей власти.

Десакрализация власти

Несмотря на яркий успех в первом туре, Зеленский расслабляться не собирался. Все же двукратный разрыв с Порошенко в первом туре далеко не гарантировал повторения сценария в туре втором. Ведь теперь гражданам предстоит голосовать по новой. И Зеленский решил перехватить инициативу.

Спустя три дня после первого тура он публикует в своем Instagram очередной яркий ролик, призывая Порошенко провести с ним предвыборные дебаты. И не где-нибудь, а на 80-тысячном стадионе «Олимпийский» в столице. Зеленский призвал своего оппонента проявить уважение к выбору 5,5 миллиона избирателей, отдавших голоса за шоумена, и не считать их «фанатами клоуна» и «быдлом». Изюминкой стало требование Зеленского сдать анализы и удостовериться, что среди кандидатов нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

И тут свершилось чудо. Дерзким и самоуверенным вызовом действующего президента на дебаты Зеленский полностью подчинил себе повестку. Порошенко ничего более не оставалось, кроме как подстраиваться под своего оппонента. Он дважды ходил сдавать анализы, записал ряд видеообращений, назначал и переназначал мероприятие на стадионе и в студии телеканала и даже умудрился подебатировать сам с собой в «Олимпийском», хотя его оппонент заранее предупредил, что не придет. Зеленский вообще подчеркнуто игнорировал все попытки изменить условия договоренностей и последовательно называл одну и ту же дату — 19 апреля, когда по закону дебаты и должны проводиться.

В результате все увидели, что фигура президента отнюдь не сакральна, и что артист может заставить главу государства делать то, что ему совсем не хочется и не свойственно. Возможно, именно эта игра Зеленского с дебатами и поставит крест на будущем президентстве Порошенко.

Надежды и смирение

Интересно, что еще накануне первого тура положение Порошенко было отнюдь не таким плачевным. Сам по себе пост президента автоматически приносит его обладателю порядка десяти процентов голосов — бюджетники, заключенные и люди, голосующие по принципу «как бы чего не вышло», бодро и уверенно поддержали Порошенко.

К тому же действующий глава государства обладал монополией на административный ресурс и выстроил «сетку» по подкупу избирателей за государственный счет. Нельзя не отметить и его весьма националистическую программу, которая находит вполне искренний отклик у части избирателей — например, на западе страны, где такие настроения крайне популярны. Всего этого хватило, чтобы получить голоса трех миллионов украинцев.

А потом пришло разочарование. Близкий соратник Петра Порошенко, пожелавший остаться неназванным, признавал, что они ждали разрыва между ним и Зеленским не более десяти процентов. Однако, получив отрыв почти в два раза, в предвыборном штабе президента нехотя признали, что победить уже, по всей видимости, не получится. Поэтому пора постепенно начинать подготовку к парламентским выборам, намеченным на осень.

Поединок на стадионе

Кульминацией борьбы за пост главы государства стали дебаты Зеленского и Порошенко. Первый изначально понимал, что уже и так скорее всего победил: финальные рейтинги показывали, что 73 процента избирателей, определившихся с предпочтениями и готовых прийти 21 апреля на избирательные участки, отдадут свои голоса лидеру гонки. У Порошенко при этом оказалось всего 27 процентов сторонников.

Активные сторонники Зеленского поддержали бы его вне зависимости от исходов дебатов. Прочие же противники действующего президента проголосовали бы за шоумена просто ради того, чтобы их голоса не достались Порошенко. И те, и другие готовы простить Зеленскому отсутствие опыта в государственных делах.

Но даже при таком очевидном раскладе дебаты для Порошенко были крайне важны. Действующий президент хотел публично продемонстрировать свое глубокое понимание процессов управления страной — и абсолютную некомпетентность своего оппонента. Это был последний козырь Порошенко, который мог бы переломить ход «войны». Украинские политологи полушутя сравнивали эту ситуацию с надеждами Гитлера на приход армии Венка в Берлин в апреле 1945-го.

Однако чуда не произошло. Зеленский изначально выбрал удобный для себя формат выступления перед стадионом, удержал образ человека из народа и неуклонно продвигал свою повестку — борьбу несистемного кандидата с провалившейся элитой, погрязшей в коррупции и затеявшей нескончаемую войну.

Лидер президентской гонки умело использовал свои профессиональные навыки артиста на сцене «Олимпийского». Когда надо — как бы случайно переходил на русский, когда надо — крикнул «Слава Украине». Самое важное, что Зеленский смог увлечь за собой Порошенко: действующий президент вынужден был следовать его сценарию и играть свою роль в этом шоу. А сцена с вставанием на колени перед украинцами, не дождавшимися своих близких с войны, непременно войдет в учебники политологии.

Приглашение на казнь

Дебаты на стадионе «Олимпийский», в целом, закончились в пользу Зеленского. И дело даже не в том, что он был как-то особо убедительнее Порошенко. Возможно, даже наоборот. Просто ненависть к старой и запрос на новую власть в украинском обществе настолько сильны, что Зеленский выиграл эти дебаты еще до того, как произнес первое слово.

Поэтому, если Порошенко все же пойдет на массовые фальсификации, он, скорее всего, не получит поддержки ни от силовиков, ни от Запада, который заинтересован только в стабильных отношениях с Украиной. Вместо этого он рискует получить миллионные демонстрации украинцев, у которых пытаются украсть их победу и их выбор. Именно по этим причинам действующий президент, вероятно, не рискнет пойти на наиболее грязные трюки.

К тому же это не в его интересах. Единственным шансом для Порошенко сохраниться в украинской политической системе станет его избрание в Верховную Раду — очередные выборы должны пройти осенью этого года. «Блок Петра Порошенко» имеет 30 процентов голосов в парламенте и вполне хорошие шансы для прохождения в парламент следующего созыва. А там нынешний глава государства сможет уютно спрятаться за депутатской неприкосновенностью и критиковать «некомпетентного» Зеленского.

Конечно, нельзя исключать и того, что Порошенко может после выборов попросту покинуть Украину и обосноваться где-нибудь в Европе. Однако в этом случае вся выстроенная им властная вертикаль мгновенно рухнет, и он не сможет договориться о приемлемом уходе и неприкосновенности с новой властью. А это тоже не подходит для действующего президента.

Что касается Зеленского, то его победа пока кажется предрешенной. Поддержка Запада, украинских элит и 70 процентов общества, уставшего от старой власти, являются отличным коктейлем для нового президента. Романтизм, наивность и надежды на то, что сейчас придет новый человек и все быстро исправит, — все это уже демонстрировали украинцы в 2004 и 2014 годах. Сбудутся ли их чаяния сейчас, в 2019 году? Посмотрим.