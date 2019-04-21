Первый избирательный участок, организованный для выборов президента Украины, начал свою работу в Австралии.
Избирательный участок в Австралии стал первым, который открылся для голосования на выборах президента Украины, сообщает издание "Европейская правда". Он входит в Зарубежный избирательный округ.
Участок, созданный при посольстве Украины в столице Австралии Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (23:00 мск 20 апреля). На нем имеют возможность голосовать украинцы, которые проживают в Австралии и Новой Зеландии.
В первом туре выборов президента Украины на участке в Австралии проголосовало 125 избирателей, 69 из них отдали голоса за действующего президента Петра Порошенко, 14 — за Владимира Зеленского, остальные — за других кандидатов. Как отмечает "Европейская правда", такая невысокая активность избирателей связана с тем, что большинство украинцев Австралии проживают не в столице, в частности большая община есть в Сиднее, где отсутствует украинское диппредставительство.