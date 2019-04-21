Голосование на выборах президента Украины началось на участке в Австралии

Первый избирательный участок, организованный для выборов президента Украины , начал свою работу в Австралии

Избирательный участок в Австралии стал первым, который открылся для голосования на выборах президента Украины, сообщает издание "Европейская правда". Он входит в Зарубежный избирательный округ.

Участок, созданный при посольстве Украины в столице Австралии Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (23:00 мск 20 апреля). На нем имеют возможность голосовать украинцы, которые проживают в Австралии и Новой Зеландии.