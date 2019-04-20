Предоставлено доказательство вины Зеленского

Адвокат и наблюдатель за выборами президента Украины от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько заявил, что доказательство подкупа кандидатом в лидеры страны Владимиром Зеленским избирателей — фото его страницы в соцсети. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, каких-то других доказательств или доводов он не привел.

"Я ссылаюсь на доказательство, а именно фотографию страницы ответчика, где написан этот текст", — заявил Хилько.

Он уточнил, что Зеленский выложил на своей странице в фейсбуке объявление о билетах на дебаты, что, по мнению Хилько, является подкупом избирателей.

Ранее сообщалось, что начался суд по снятию Зеленского с выборов.