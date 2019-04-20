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Предоставлено доказательство вины Зеленского 

Газета.Ru + ещё 4 23 минуты назад
Адвокат и наблюдатель за выборами президента Украины от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько заявил, что доказательство подкупа кандидатом в лидеры страны Владимиром Зеленским избирателей — фото его страницы в соцсети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Иск подан: Зеленского хотят снять с выборов
Как отмечается, каких-то других доказательств или доводов он не привел.
"Я ссылаюсь на доказательство, а именно фотографию страницы ответчика, где написан этот текст", — заявил Хилько.
Он уточнил, что Зеленский выложил на своей странице в фейсбуке объявление о билетах на дебаты, что, по мнению Хилько, является подкупом избирателей.
Ранее сообщалось, что начался суд по снятию Зеленского с выборов.
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