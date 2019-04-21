Суд в Киеве отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка

Печерский районный суд Киева отменил в субботу договора личного поручительства олигарха Игоря Коломойского по кредитам Приватбанка. Об этом сообщила в "Фейсбуке" пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", — говорится в сообщении. В НБУ в связи с этим заявили, что это решение будет обжаловано.

В НБУ пояснили, что в В 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с центробанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирование Приватбанка, полученных за период 2008-2014 гг. На данный момент, по данным Нацбанка, эта задолженность составляет 9,2 млрд гривен (примерно 342,6 млн долларов).

"Национальный банк обеспокоен результатам рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции, ведь это решение уже третье не на пользу государства за последние три дня", — отмечается в заявлении регулятора. "Очередное решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем. Это решение суда также затрудняет защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами Приватбанка", — отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

18 апреля Окружной административный суд Киева по иску Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка. На следующий день суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.