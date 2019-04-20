В штабе Зеленского назвали иск о его снятии с выборов «бесперспективным»

По словам представителя штаба Зеленского, для удовлетворения иска «нет никаких правовых оснований».

Главный юрист предвыборного штаба Владимира Зеленского Вадим Галайчук заявил, что иск об отмене регистрации его кандидатом в президенты Украины не имеет каких-либо шансов и является бесперспективным. Об этом он сказал «Интерфакс-Украина».

«Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения, он не имеет никаких перспектив», — подчеркнул юрист.

По словам Галайчука, истец Андрей Хилько известен рядом «странных исков». Ранее он пытался доказать, что встреча кандидата в президенты Зеленского с французским лидером Макроном была «незаконной предвыборной агитацией».

Шестой апелляционный суд Киева должен начать рассмотрение дела о возможном аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. Ранее сообщалось, что заседание начнется в 21.00, однако его перенесли на 22.00.

У здания суда по адресу ул. Московская, 8, корпус 30 собралось большое количество журналистов, а также десятки военнослужащих.

Ранее украинский адвокат Андрей Хилько сообщил в Facebook, что он подал иск в суд против кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.