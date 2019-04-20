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В штабе Зеленского назвали иск о его снятии с выборов «бесперспективным» 

ТК «Звезда» 27 минут назад
По словам представителя штаба Зеленского, для удовлетворения иска «нет никаких правовых оснований».
Главный юрист предвыборного штаба Владимира Зеленского Вадим Галайчук заявил, что иск об отмене регистрации его кандидатом в президенты Украины не имеет каких-либо шансов и является бесперспективным. Об этом он сказал «Интерфакс-Украина».
«Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения, он не имеет никаких перспектив», — подчеркнул юрист.
По словам Галайчука, истец Андрей Хилько известен рядом «странных исков». Ранее он пытался доказать, что встреча кандидата в президенты Зеленского с французским лидером Макроном была «незаконной предвыборной агитацией».
Шестой апелляционный суд Киева должен начать рассмотрение дела о возможном аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. Ранее сообщалось, что заседание начнется в 21.00, однако его перенесли на 22.00.
У здания суда по адресу ул. Московская, 8, корпус 30 собралось большое количество журналистов, а также десятки военнослужащих.
Ранее украинский адвокат Андрей Хилько сообщил в Facebook, что он подал иск в суд против кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.
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Комментарии1
Украина , В мире , Андрей Хилько , Владимир Зеленский , Интерфакс
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