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Дезертира с оружием три дня ловили на Украине 

360tv.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Контрактник сбежал из части. К побегу он тщательно подготовился — при себе автомат и патроны. Вот так вот, с боеприпасами, он бегал по стране три дня, пока его не задержали.
Солдат срочной службы с оружием и боеприпасами без разрешения покинул воинскую часть в Владимире-Волынском Волынской области Украины. Об этом сообщил замначальника Главного управления местной нацполиции Сергей Козак, его процитировало УНИАН.
Военный сбежал вечером 16 апреля. Правоохранители искали беглеца три дня и нашли в ночь на 20 апреля.
«Дебаты дебатами, а именно этой ночью полицейскими ГУ НП в Волынской области совместно с военнослужащими 14 ОМБр этот «гулящий мужчина с ружьем» был задержан, автомат с патронами при нем…» — отметил Козак.
По его словам, стражи порядка проделали «совместную кропотливую работу». Именно поэтому поиски привели к результату.
На военную службу гражданина Украины призвали в ноябре 2018 года. А с января 2019-го он проходил срочную военную службу в 14-й отдельной механизированной бригаде.
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Украина , В мире , Происшествия
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