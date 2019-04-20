Дезертира с оружием три дня ловили на Украине

Контрактник сбежал из части. К побегу он тщательно подготовился — при себе автомат и патроны. Вот так вот, с боеприпасами, он бегал по стране три дня, пока его не задержали.

Солдат срочной службы с оружием и боеприпасами без разрешения покинул воинскую часть в Владимире-Волынском Волынской области Украины . Об этом сообщил замначальника Главного управления местной нацполиции Сергей Козак, его процитировало УНИАН.

Военный сбежал вечером 16 апреля. Правоохранители искали беглеца три дня и нашли в ночь на 20 апреля.

«Дебаты дебатами, а именно этой ночью полицейскими ГУ НП в Волынской области совместно с военнослужащими 14 ОМБр этот «гулящий мужчина с ружьем» был задержан, автомат с патронами при нем…» — отметил Козак.

По его словам, стражи порядка проделали «совместную кропотливую работу». Именно поэтому поиски привели к результату.

На военную службу гражданина Украины призвали в ноябре 2018 года. А с января 2019-го он проходил срочную военную службу в 14-й отдельной механизированной бригаде.