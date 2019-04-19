Порошенко потребовал Зеленского объяснить слова о повстанцах в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко возмутился заявлением кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского, который назвал ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса "повстанцами".

Дебаты Порошенко и Зеленского прошли в пятницу на стадионе в Киеве. Зеленский спросил у Порошенко, правда ли, что "конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР".

"Господин Зеленский, повстанцев у нас нет… Нам нужен мощный и сильный Верховный главнокомандующий, нам нужен проукраинский президент, который способен защитить Украину. И нам нужна компетентный человек, который не позволит делать такие ошибки. Меня это возмутило", — заявил Порошенко в ходе дебатов на "Общественном ТВ" в пятницу.

При этом Порошенко вновь обвинил РФ в участии в конфликте в Донбассе, хотя Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Порошенко, ставшему президентом Украины в 2014 году, принадлежит производитель кондитерских изделий Roshen. Выдвигаясь на выборы пять лет назад, он обещал в случае победы продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины не может найти покупателя. Вместе с тем после вступления в должность президента Порошенко передал управление корпорацией в "слепой" траст.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.