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В фанзоне Порошенко заметили убийц одесситов и Бузины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил, что во время дебатов кандидатов в президенты Украины в фанзоне Петра Порошенко были политическая активистка ультраправого толка Виктория Заверуха и подозревавшийся в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько.
Теледебаты Порошенко и Зеленского сорвали
«В фанзоне Порошенко — Вита Заверуха, убийца Бузины Медведько, стукач СБУ Строкань. Отличная компания. Скоро будете валить, твари», — заявил он в своем Twitter.
Стоит отметить, что Заверуха была участницей в конфликте в Донбассе на стороне ВСУ, также участвовала в нападении противников Майдана в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
Андрей Медведько проходил по делу об убийстве украинского журналиста Олеся Бузины в качестве подозреваемого.
Напомним, дебаты Зеленского и Порошенко проходили в прямом эфире 19 апреля на стадионе Олимпийском в Киеве. Трансляцию вели в том числе российские телеканалы.
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Украина , В мире
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