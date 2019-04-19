В фанзоне Порошенко заметили убийц одесситов и Бузины

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил, что во время дебатов кандидатов в президенты Украины в фанзоне Петра Порошенко были политическая активистка ультраправого толка Виктория Заверуха и подозревавшийся в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько.

«В фанзоне Порошенко — Вита Заверуха, убийца Бузины Медведько, стукач СБУ Строкань. Отличная компания. Скоро будете валить, твари», — заявил он в своем Twitter.

Стоит отметить, что Заверуха была участницей в конфликте в Донбассе на стороне ВСУ, также участвовала в нападении противников Майдана в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Андрей Медведько проходил по делу об убийстве украинского журналиста Олеся Бузины в качестве подозреваемого.

Напомним, дебаты Зеленского и Порошенко проходили в прямом эфире 19 апреля на стадионе Олимпийском в Киеве. Трансляцию вели в том числе российские телеканалы.