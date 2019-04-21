Штаб Зеленского отреагировал на решение суда

Представитель кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвал решение киевского суда по вопросу снятия кандидата с выборов законным, передает РИА "Новости".

"Считаем решение законным и обоснованным, обжаловать его не будем", — заявил представитель Зеленского.

Суд Киева принял решение не снимать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов, так как не нашел в его действиях признаков "подкупа избирателей" или "предвыборной агитации".