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Штаб Зеленского отреагировал на решение суда 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Представитель кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвал решение киевского суда по вопросу снятия кандидата с выборов законным, передает РИА "Новости".
"Считаем решение законным и обоснованным, обжаловать его не будем", — заявил представитель Зеленского.
Суд Киева принял решение не снимать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов, так как не нашел в его действиях признаков "подкупа избирателей" или "предвыборной агитации".
Иск о снятии Зеленского был подан адвокатом Андреем Хилько.
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Украина , В мире , Андрей Хилько , Владимир Зеленский , РИА Новости
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