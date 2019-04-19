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«Страна нуждалась в крошке помощи»: Порошенко обвинил Зеленского 

Рамблер 49 минут назад
Петр Порошенко ответил на вопрос Владимира Зеленского о бедности Украины при самом богатом президенте в истории страны.
В ходе дебатов кандидатов в президенты Украины Зеленский поинтересовался у Порошенко, «как получилось, что Украина — самое бедное государство при самом богатом президенте в истории страны».
«Как вы спите по ночам, почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево. Почему мы до сих пор не знаем убийц на майдане. Сколько денег из бюджета Украины надо взять, чтобы вы успокоились», — спросил Зеленский.
«Если бы вы знали в каком состоянии я принял страну в 2014 году — без денег, без оружия, вы бы ставили вопрос по-другому», — ответил Порошенко и назвал позицию Зеленского некомпетентной… Вы пытались выставить Украину проституткой, пытались получить деньги из российского бюджета, когда страна нуждалась в каждой крошке помощи. Мы, украинцы, сохранили государство».
Дебаты кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского проходят на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
По информации ТАСС, на стадионе присутствуют 22 тысячи зрителей.
Комментарии61
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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