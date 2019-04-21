«Порошенко не уйдет». Какие сюрпризы ждут Украину в день выборов

Последний день перед выборами прошел без запрещенной законом официальной агитации. Но СМИ постоянно сообщали о резонансных событиях, которые прямо относились к предстоявшему голосованию. Так, некий Андрей Хилько , у которого, к слову, в соцсетях надпись "Хилько — президент 2030", сообщил о том, что вечером субботы в суде состоится слушание об аннулировании регистрации Зеленского в качестве кандидата. И пригласил журналистов, правозащитников и всех неравнодушных на свой "небольшой брифинг, обсуждение предстоящего судебного процесса". Хилько заявил, что Зеленский, распространяя бесплатные билеты на дебаты, нарушил в предвыборной агитации запрет на предоставление чего-либо бесплатного, так как это является одним из способом подкупа. Это и стало основанием для иска.

В штабе у Зеленского отметили, что Хилько известен своими "странными" жалобами. Так, он направлял иск по поводу того, что встреча Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном якобы была незаконной "предвыборной агитацией". И в суде адвокат Зеленского заявил, что иск Хилько "свободно и неправильно трактует законы Украины и предвыборные нормы, и искусственно создал информационный повод".

В ходе затянувшегося за полночь заседания суда ЦИК попросил полностью отказать Хилько в удовлетворении иска.

Громкий день тишины

Последний день перед выборами прошел без официальной агитации, запрещенной законом. Но СМИ постоянно сообщали о резонансных событиях, которые прямо относились к предстоящему голосованию. Адвокат Андрей Хилько через социальные сети сообщил, что в субботу вечером состоится судебное слушание об аннулировании регистрации Зеленского в качестве кандидата.

"Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя. Приглашаю к 20:30 на заседание граждан, журналистов, субъектов избирательного процесса, правозащитников для небольшого брифинга, обсуждения предстоящего разбирательства", — написал Хилько. Основанием для иска послужили якобы имевшие место нарушения, в частности подкуп избирателей.

В этот же день стало известно, что жену Зеленского — Елену — внесли в базу данных сайта "Миротворец", связанного с украинскими силовыми ведомствами. В черный список супруга кандидата попала как "информатор незаконных вооруженных формирований". Такая формулировка почти совпадает с обвинениями Порошенко в адрес Зеленского.

В Закарпатье тем временем устроили саботаж — члены местного избиркома от неназванного кандидата не выходят на связь. В результате окружная избирательная комиссия не может работать из-за отсутствия кворума. Теоретически массовый срыв функционирования избиркомов может поставить под вопрос результаты голосования.

Внимание на Коломойского

Дискуссия Зеленского и Порошенко, прошедшая 19 апреля на стадионе "Олимпийский", мало изменила предвыборную повестку. Кандидаты повторяли уже звучавшие упреки и претензии. После дебатов действующий президент заявил, что "кроме совершенно голословных обвинений, сегодня мы не услышали от Владимира Зеленского ни стратегии, ни шагов для защиты государства".

"Наша общая позиция: мы должны защитить государство от вас, господин Зеленский. Вы — не Голобородько (герой сериала "Слуга народа", честный президент Василий Голобородько. — Прим. ред.)!" — написал Порошенко в социальной сети и повторил утверждение, что олигарх Игорь Коломойский — партнер Зеленского.

К слову, на частые упоминания Коломойского обратили внимание многие из тех, кто присутствовал на дебатах. Писатель Гарик Корогодский, который в 2015-м затеял фиктивную кампанию за пост мэра Киева под лозунгом "Я — твiй самовисуванець!" ("Я — твой самовыдвиженец"), в 2019-м, анализируя результаты дебатов, присудил "безоговорочную победу" Коломойскому. "Его упомянули шесть раз", — подсчитал он, отметив, что президента России Владимира Путина Порошенко вспоминал реже.

А ведь ранее рекламная кампания украинского президента строилась на противопоставлении Путину. Теперь же Порошенко, атакуя Зеленского, часто напоминает о деловом партнере последнего — Коломойском. Как этот прием повлиял на настроения украинцев, можно пока только гадать.

Как проголосует молчаливое большинство

Согласно опубликованным до дня тишины данным, большинство украинцев безоговорочно поддерживали Зеленского. Это, в частности, показали результаты исследования группы "Рейтинг", обнародованные 18 апреля: 52 процента опрошенных изъявили желание голосовать за противника Порошенко и только 19 процентов — за действующего главу государства. Среди тех, кто пожелал прийти на избирательные участки, сторонников Зеленского еще больше — 73 процента. В победу Зеленского верят 62 процента респондентов, в успех Порошенко — 17 процентов.

Но, пожалуй, самый важный показатель — намерения тех, кто в первом туре отдал голоса выбывшим кандидатам. Опрос показал, что большинство из них готовы поддержать скорее Зеленского. Так, 80 процентов электората Юрия Бойко , 52 процента сторонников Юлии Тимошенко и 58 процентов поддерживавших Игоря Смешко предпочли видеть президентом шоумена. Порошенко поддержат голосовавшие за националиста Руслана Кошулинского — тот набрал в первом туре примерно полтора процента голосов.

Как отмечает украинский эксперт, автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин, выборы показывают: число сторонников у Порошенко все равно значительное.

"При этом они идейно мотивированы, и их голос хорошо слышен в медиа. Даже сейчас, если почитать украинские СМИ, создается впечатление, что вся страна за Порошенко, а за Зеленского — маргиналы. Но реальность оказалась другой. Во всяком случае, не следует сбрасывать со счетов, что сторонники Порошенко очень влиятельны", — развивает свою мысль эксперт.

А это значит, что даже в случае победы Зеленского на Украине продолжится политическая борьба. По мнению Скоркина, Порошенко вряд ли уйдет из политики: "Раньше он говорил, что после окончания президентского срока хотел бы стать представителем Украины в Европарламенте . Но посмотрим, какие процессы будут происходить на Украине в ближайшее время".

Скоркин подчеркивает: "В случае с Зеленским, как и с (президентом США Дональдом) Трампом, голосует молчаливое большинство, которого не слышно в медиа".

Зеленскому удалось стать символом возмущения, отмечает Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

"Но одно дело — что человек говорил до выборов, другое — как он будет действовать, став президентом. Это зависит от того, кто войдет в его команду, кто будет писать ему речи, — обращает внимание эксперт. — Мы не знаем подробностей, поэтому и говорим, что с Зеленским связаны риск и неясности. Зато с Порошенко все понятно: ситуация будет только ухудшаться".