Последний шанс Украины

Едут или не едут в Киев «неизвестные штурмовики», устроит или не устроит Порошенко бойню и переворот, распространится или не распространится гражданская война на всю территорию Украины ? Только последний из этих вопросов имеет однозначный ответ. Распространится

Если какое-то событие исторически неизбежно, то его можно отложить, но нельзя отменить. Гражданская война стала весьма вероятной в ходе и после ющенковского переворота, названного первым Майданом. Тогда Западу и Востоку Украины просто не хватило ожесточения друг против друга. Волна ненависти лишь набирала силу. Жители Донецка искренне считали, что билборды с Ющенко в форме СС — перебор политтехнологов Януковича, а представители Западной Украины так же старались обходить неудобную тему с требованием Тимошенко «обнести Донбасс колючей проволокой».

При Януковиче не было сделано ничего для того, чтобы прекратить противостояние между двумя частями страны. Пропасть между Западом и Востоком Украины продолжала углубляться, но к региональному, этническому, конфессиональному и лингвистическому факторам раскола добавился ещё и фактор социальный. Правительство Виктора Фёдоровича не только не смогло восстановить экономику после ющенковских «реформ», был продолжен самоубийственный курс предшественников и ситуация начала ухудшаться с нарастающей стремительностью.

Конечно, тогда граждане Украины не предполагали, что через каких-то пару-тройку лет времена Януковича будут представляться им едва ли не золотым веком. Но это свидетельствует не о том, что при Викторе Фёдоровиче было хорошо, а о том, что при Порошенко стало ужасно. Фактически свержение Януковича поставило точку в дискуссии о том, будет или не будет на Украине гражданская война. До этого её ещё можно было избежать, хоть шансы были мизерны. После свержения Януковича, сопровождавшегося разрушением регулярной государственности, на Украине не осталось внутренних сил и средств для предотвращения гражданского конфликта. Это признают обе стороны украинского конфликта, требуя одна американских, а другая — российских танков для разрешения кризиса.

Власть не может управлять по-старому, а народ уже не то чтобы не хочет — просто не может жить по-старому. Кто может, убегает, кто не может вынужден менять ситуацию внутри страны. Украинский олигархат, пользующийся заслуженной ненавистью всех слоёв населения, нашёл лазейку, натравливая Запад на Восток и Восток на Запад. Олигархи взяли на вооружение антиолигархические лозунги, «поправив» их лишь в одном: плохие не все олигархи, а лишь те, которые представляют «неправильные» регионы.

При этом в ходе многочисленных антиолигархических «революций» ни один олигарх не пострадал, хоть крови было пролито немало. Чуть было не отдали на заклание «выскочку» Януковича, но и тот сумел в последний момент эвакуироваться в Россию

Ситуация, однако, обостряется. Уже на текущих выборах вместо привычного соревнования олигархических кланов Запада и Востока, сменяющих друг друга у власти, народ проголосовал за пустышку, клоуна, марионетку Зеленского. Причём это было объединяющее голосование. Его поддержали и Запад и Восток по принципу «пусть будет хуже, но не будет этих». Фактически народ уже готов со смехом встретить ужасный конец, поскольку устал от ужаса без конца.

Несчастье Украины, что полномасштабная гражданская война, которая однозначно смыла бы с её лица уродливый олигархический режим, всё время откладывается. Как я написал выше, она стала неизбежной после свержения Януковича (хоть и до этого её вероятность можно было оценить в 90%). Но тогда пришедшей к власти олигархической группировке удалось обойтись «малой кровью» в Киеве, после чего придать столкновению межрегиональный квазиэтнический характер и локализовать войну в Донбассе, убедив остальную Украину, что её счастье уже в том, что города не бомбят и не обстреливают, как Донецк и Луганск.

Конфликт удалось отложить, но общая ситуация ухудшилась, государство дополнительно ослабело, ресурсная база сократилась, по закону сохранения политической энергии, отложенный взрыв должен был стать более разрушительным и кровавым, а восстановительный период — более трудным и продолжительным.

Второй раз на грани гражданской войны Украина стояла, когда Коломойский в марте 2015 года защищал своё добро от Порошенко при помощи нацистских батальонов. Стороны были в нескольких часах от начала боёв в Киеве и окрестностях, когда прозвучал окрик из американского посольства и Коломойский временно уступил. Бойню удалось отложить, но противоречия никуда не делись, а отложенному конфликту добавилось потенциальной кровавости и разрушительности.

Сейчас Украина третий раз стоит на грани внутреннего вооружённого столкновения. Порошенко пропустил момент, когда мог однозначно и спокойно выиграть силовой вариант. Но он не сдаётся, на что-то надеется, а упреждающие шаги Коломойского, по давлению на потенциальную группу поддержки действующего президента, свидетельствуют о том, что Игорь Валерьевич готов к самому непредвиденному развитию событий, то есть до последнего момента срыв в вооружённый конфликт не исключается.

Возможно, пронесёт и на этот раз. Но это будет ещё хуже. Народ продолжит нищать и ожесточаться, государство, и так сомализированное до предела, будет превращаться из одной большой банды (каковой оно является уже сейчас) в федерацию банд. Законные силовые структуры окончательно уступят первенство незаконным вооружённым формированиям (которые, впрочем, могут быть узаконены).

Клоунами так или иначе были три последних президента Украины, начиная с Ющенко. Но сейчас, сняв колпак с бубенчиками, корону примеряет профессиональный клоун. А за профессиональным клоуном всегда приходит профессиональный палач. Единственная альтернатива — совмещение этих качеств в одном лице.

Украина переступает порог обычного, привычного земного зла. Она вступает в сферу зла инфернального, когда всё, что было до сих пор, покажется детской игрой в песочнице.

Откладывать гражданскую войну можно, но это то же самое, что откладывать операцию по удалению раковой опухоли. В какой-то момент можешь вырезать хоть 70% организма, но от метастаз уже не избавишься. Правила гражданской войны описываются парадоксом: «Чем хуже, тем лучше». После того, как она становится неизбежной, чем раньше она началась, тем менее продолжительной, разрушительной и кровавой она является, тем меньше поляризуется и радикализируется общество, тем больше шансов на нормальное восстановление и функционирование государства после неё.

У Украины никаких шансов нет. Нет их давно, с 2004 года. И это не моё частное мнение, так считает вся украинская элита, все, кто управляет этим государством, кто формирует общественное мнение, кто контролирует его экономику и финансы. В 2004 году, ещё до окончания последнего срока Кучмы, Украина неофициально отказалась от политики многовекторости. С тех пор дискуссия идёт лишь о том, должна ли она быть вассалом Запада (так считает подавляющее большинство политической элиты Украины) или ей всё же лучше перейти под покровительство России (это позиция подавляющего меньшинства). Элита не видит возможности (в силу необразованности, элементарной невоспитанности, патологической жадности, интеллектуальной недостаточности) сохранить собственное государство. Она лишь считает (тоже необоснованно), что напоследок ещё можно его кому-то дорого продать.

Так вот, государства поднимаются даже из дерьма, крови и пепла, восстанавливаются с нуля, даже с отрицательных величин. Но только когда они хоть кому-то нужны. Отсутствие же адекватной элиты на двадцать восьмом году независимости свидетельствует о том, что это государство не нужно даже собственному народу.

Там есть масса людей, которые на бытовом уровне понимают, что не быть им в нормальной державе генералами, депутатами, дипломатами, министрами. В этом смысле им Украина нужна. Но им в придачу к Украине нужен кто-то, кто будет совершенно безвозмездно ею управлять, чтобы они могли быть генералами, депутатами, министрами, чтобы их все любили и уважали, чтобы всем было хорошо, а им ещё лучше, чтобы они делали, что хотели и крали сколько хотели, но чтобы при этом никто не обижался и меньше «в тумбочке» не становилось. В общем, они хотят попасть в детскую сказку, где добрая фея Розабельверде делает уродливого крошку Цахеса прекрасным Циннобером. Но это не значит, что они могут управлять государством и уж тем более, что оно для них представляет какую-то ценность, кроме чисто меркантильной (так и золотарь дорожил своей бочкой с дерьмом, как источником дохода).

Они не могут спасти государство, ушедшее за черту. Они могут лишь оттянуть очистительный кризис, сделав его более кровавым и менее очистительным. Так, что оставшимся в наличии (а не в списках избирателей) гражданам Украины впору спорить не о том, какое зло меньше, а как бы они поскорее между собой столкнулись и аннигилировали друг друга.