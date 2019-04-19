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Порошенко прибыл на Майдан 

RT на русском 40 минут назад
Фото: Reuters
Украинский лидер Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости (Майдан) в Киеве для участия в акции «Защити Украину».
Об этом сообщается на странице президента в социальной сети Facebook.
Порошенко прошёл через толпу людей и вышел на сцену, где поблагодарил собравшихся на площади за поддержку.
«Какая мы сила! Я приветствую Майдан Независимости!» — сказал он.
По словам президента, на предстоящих выборах главы государства украинцам предстоит сделать выбор отнюдь не между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
«Мы с вами знаем точную ставку на этих выборах — продолжит Украина свой путь в ЕС и НАТО, или опять всё будет спущено на тормоза», — указал действующий лидер.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО
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