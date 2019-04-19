Порошенко прибыл на Майдан

Украинский лидер Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости (Майдан) в Киеве для участия в акции «Защити Украину ».

Об этом сообщается на странице президента в социальной сети Facebook.

Порошенко прошёл через толпу людей и вышел на сцену, где поблагодарил собравшихся на площади за поддержку.

«Какая мы сила! Я приветствую Майдан Независимости!» — сказал он.

По словам президента, на предстоящих выборах главы государства украинцам предстоит сделать выбор отнюдь не между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.