«Эти руки ничего не крали». Чем удивят дебаты Зеленского и Порошенко

Дебаты о дебатах

"Страна не хочет покупать кота в мешке, страна должна выбрать настоящего президента и главнокомандующего" — так Порошенко вызывал Зеленского на словесную дуэль в "Олимпийский", приехав туда зачем-то 14 апреля. Его сторонники, собравшиеся на стадионе, выкрикивали в унисон: "Володя, выходи".

Зеленский молчал. Но не потому, что не знал, как ответить. Братание Порошенко с избирателями происходило за неделю до условленной даты, поэтому его оппонента на стадионе попросту не было.

Предвыборный штаб Зеленского всю неделю апеллировал к украинскому законодательству. Там четко оговаривается, что дебаты между кандидатами на пост главы государства проводятся в последнюю перед выборами пятницу. Штаб Порошенко парировал, что по закону дебаты проходят в студии "Общественного телевидения", поэтому на стадионе интеллектуальный спарринг лучше устроить заранее.

Зеленский отказывался, расценивая предложение Порошенко как попытку оказать давление на общественное мнение. Воспользовавшись неделей между дебатами и выборами, действующий президент через подконтрольные СМИ мог "навязать" обществу победителя. Стоит ли говорить, что победу Порошенко присудил бы себе при любом раскладе, шутили в штабе оппонента.

Когда украинцы почти смирились, что дебатов не будет, кандидаты неожиданно согласовали срок — 19 апреля. В подтверждение серьезности намерений представители штабов заключили соглашение об аренде спорткомплекса "Олимпийский". Но снова все пошло наперекосяк.

Порошенко отказался встретиться на стадионе в 19:00 и предложил начать дебаты на несколько часов раньше, потому что в 20:00 он намерен продолжить дискуссию в студии "Общественного телевидения". Словом, разогрев перед главным шоу продолжался до последнего.

"Ці руки нічого не крали"

Самые зрелищные предвыборные дебаты состоялись на Украине в преддверии "оранжевой революции" в 2004 году. Виктору Ющенко Виктору Януковичу пришлось сойтись в словесной схватке дважды — перед вторым и третьим туром президентских выборов. Высказывания кандидатов разошлись тогда на цитаты.

"Эти руки в этой жизни ничего не крали", "Мы можем жить либо по понятиям, либо свободно и демократично" — так говорил Ющенко в ходе первых дебатов, пообещав впредь не делить страну на Запад и Восток, а построить единую, богатую и справедливую Украину.

Ющенко был довольно известной фигурой в украинской политике задолго до начала предвыборной кампании. Несколько лет он возглавлял Национальный банк Украины, а после стал премьер-министром. О президентских амбициях Ющенко заговорили после того, как он начал отстраняться от президента Кучмы, хотя именно тот привел его в большую политику.

Во время дебатов Ющенко острил, рассказывал анекдоты и делал все, чтобы прослыть народным кандидатом.

Одно из его обращений к оппоненту было похоже на застольный тост: "Как-то в самолете за руль сели слепой командир и штурман. Испуганные пассажиры смотрят в иллюминатор, а там — бетонная стена. Когда до нее остается двести метров, люди закричали. На этот крик слепой командир потянул штурвал, и самолет взлетел. Когда-нибудь люди не закричат и мы врежемся в ту стену. Давайте менять слепых командиров".

Янукович тоже не терялся и напоминал о громких коррупционных скандалах, которые произошли в украинском нацбанке, когда им управлял Ющенко.

"Виктор Андреевич, будьте мужчиной! Давайте мы с вами подумаем, какими могут быть последствия от раскола государства", — призывал Янукович.

И не забывал упомянуть, что, прежде чем баллотироваться в президенты, получил благословение старцев на Афоне, в Иерусалиме и на Украине.

В прямом эфире дебаты посмотрели 22 миллиона граждан. Януковичу попеняли на косноязычие, Ющенко упрекнули в излишней патетике. Победу кандидаты разделили поровну. Западные регионы поддержали Ющенко, восточные — Януковича. Общество было расколото, поэтому телевизионные дебаты практически не повлияли на итоги выборов. Лидер "оранжевых" получил 39,87%, его оппонент — 39,32% голосов избирателей.

Дебаты перед третьим туром тоже не выявили победителя. Значительную часть времени Ющенко посвятил поздравлениям украинцев с Днем святого Николая. Янукович сосредоточился на предстоящем тогда праздновании Нового года и пожелал избирателям стабильности и спокойствия. В конце "дуэли" противники пожали друг другу руку. В результате президентом стал Ющенко, но через пять лет страну все же возглавил Янукович.

Примечательно, что после дебатов с Ющенко лидер Партии регионов больше не участвовал в политических прениях. Во время предвыборной кампании 2010 года он отказался спорить со своим главным конкурентом Юлией Тимошенко . Зато она не отказалась спорить с ним. Явившись в телестудию в гордом одиночестве, Тимошенко полтора часа критиковала Януковича. Но и этот монолог не помог ей стать президентом. В 2014-м кандидаты также обошлись без очных дискуссий.

"Корявый" язык до Киева довел

Предвыборные дебаты лишь однажды изменили исход голосования. Произошло это в 1994 году, когда на пост главы государства баллотировались Леонид Кравчук Леонид Кучма . Первый был действующим президентом. Второй — подающим надежды неопытным политиком. Казалось, что между ними пропасть.

Перед дебатами Кучма брал уроки сценической речи, но они мало ему помогли.

"Защищать не всех людей, а только тех, кто в этом нуждается. И поддерживать вооруженные силы, правоохранительные органы, без этого государства у нас нет", — продекларировал Кравчук пункты из своей предвыборной программы.

"А я хочу, чтобы у нас в стране была власть, ибо безвластие уже надоело. Потому я и выступаю за диктатуру, но диктатуру закона", — хлестко ответил Кучма.

Каждое новое высказывание интеллигента Кравчука подвергалось критике "простака" Кучмы. Однако чем уверенней казался действующий президент, тем безнадежней выглядел молодой претендент на этот пост. Даже политтехнологи в штабе Кучмы, помогавшие ему готовиться к дебатам, до конца не верили в победу своего кандидата.

"Кучма пытался говорить на украинском. Но язык у него был корявый, сам он был не подготовлен интеллектуально, это было очевидно. Но народ воспринял по-другому. "Посмотрите, этот Кравчук пришел на дебаты и говорит на каком-то непонятном нам языке, одет, выбрит, а Кучма — наш человек, за него и надо голосовать", — рассуждали украинцы".

Кучма долго не мог поверить в свою победу. Когда утром ему позвонили из штаба с поздравлениями, он подумал: разыгрывают. Придя в себя от легкого шока, Леонид Данилович понял, что именно предвыборные дебаты сыграли решающую роль. Но, готовясь к переизбранию на второй срок в 1999 году, не стал рисковать. От прений с оппонентом Петром Симоненко он отказался.

Предстоящее политическое шоу многие сравнивают как раз с теми дебатами четвертьвековой давности. Порошенко — с интеллектуалом Кравчуком, Зеленского — с рубахой-парнем Кучмой. Отличие только в том, что многие украинцы сомневаются, что слова могут изменить итог голосования.