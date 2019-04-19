Коломойский вступился за Порошенко

По его словам, новой власти после выборов не следует наступать "на такие грабли", на которые наступил бывший президент Украины Виктор Янукович , начав преследование в отношении украинского экс-премьера Юлии Тимошенко в 2011 году.

"В любом случае он субъект политической жизни и любое его преследование, а тем более по надуманным причинам, является неприемлемым, это мое мнение", — сказал Коломойский.

При этом бизнесмен допустил, что в окружении Порошенко есть люди, с которыми "нужно разбираться по полной программе".

Ранее Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой, а также "дураком" за его попытку получить телеканал "1+1" через национализацию "Приватбанка".