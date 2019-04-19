Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коломойский вступился за Порошенко 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал неприемлемым любое политическое преследование действующего президента Украины Петра Порошенко после выборов. Об этом он заявил в интервью "Экономической правде".
По его словам, новой власти после выборов не следует наступать "на такие грабли", на которые наступил бывший президент Украины Виктор Янукович, начав преследование в отношении украинского экс-премьера Юлии Тимошенко в 2011 году.
"В любом случае он субъект политической жизни и любое его преследование, а тем более по надуманным причинам, является неприемлемым, это мое мнение", — сказал Коломойский.
При этом бизнесмен допустил, что в окружении Порошенко есть люди, с которыми "нужно разбираться по полной программе".
Ранее Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой, а также "дураком" за его попытку получить телеканал "1+1" через национализацию "Приватбанка".
Газета.Ru: последние новости
"Дурак": Коломойский о попытке Порошенко получить его канал через "Приватбанк" Тимошенко позвонил "Порошенко" с призывом голосовать за него Зеленский пошутил насчет рукопожатия с Порошенко
Украина , В мире , Игорь Коломойский , Виктор Янукович , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-президент Украины оценил вероятность войны с Россией78
Врач Цывиной назвала возможные причины смерти актрисы1
Порошенко хочет стать премьер-министром42
Раскрыты данные экспертизы Марьянова8
Россия предлагала США заключить договор о ядерной войне29
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Солнцепек» набирает популярность
Оружие Армия
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
«Грохот и крики»: новые факты об умершей Цывиной
Шоу-бизнес
«Это, конечно, ненормально». Путин — президенту Эстонии
Политика Прибалтика
Умерла Ирина Цывина
Общество
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение