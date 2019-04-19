В Киеве националисты вышли на марш в поддержку Порошенко

Националисты в пятницу собираются в центре Киева, они намерены пройти маршем по центральным улицам украинской столицы в поддержку кандидата в президенты страны Петра Порошенко , передает корреспондент РИА Новости.

На Михайловской площади собираются члены разных националистических организаций, в том числе из " УНА-УНСО "*. Они держат флаги с названиями своих организаций. Многие одеты в камуфляжную форму. Участники акции стоят и общаются между собой. Националисты вскоре намерены начать марш в поддержку Порошенко. Они пройдут с Михайловской площади на площадь Независимости, а оттуда направятся на стадион "Олимпийский", где запланированы дебаты кандидатов в президенты Порошенко и Владимира Зеленского

За общественным порядком на Михайловской площади следят несколько полицейских. Обстановка спокойная.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.