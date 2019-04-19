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В Киеве националисты вышли на марш в поддержку Порошенко 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Националисты в пятницу собираются в центре Киева, они намерены пройти маршем по центральным улицам украинской столицы в поддержку кандидата в президенты страны Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
На Михайловской площади собираются члены разных националистических организаций, в том числе из "УНА-УНСО"*. Они держат флаги с названиями своих организаций. Многие одеты в камуфляжную форму. Участники акции стоят и общаются между собой. Националисты вскоре намерены начать марш в поддержку Порошенко. Они пройдут с Михайловской площади на площадь Независимости, а оттуда направятся на стадион "Олимпийский", где запланированы дебаты кандидатов в президенты Порошенко и Владимира Зеленского.
За общественным порядком на Михайловской площади следят несколько полицейских. Обстановка спокойная.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Комментарии5
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , УНА-УНСО , РИА Новости
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