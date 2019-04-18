Зеленский выступил за легализацию марихуаны, проституции и игорных домов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что выступает за легализацию, проституции, медицинской марихуаны и игорного бизнеса. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

По его словам, он не поддерживает легализацию оружия. Зеленский заметил, что в стране, где идет война, нынешнее положение вещей является неправильным. Шоумен также поддержал легализацию медицинской марихуаны. Это же касается и проституции с игорными домами.

"Секс за деньги? Честно говоря, ребята, я думаю, что у нас есть возможность…сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили", — заявил Зеленский.

Он добавил, что таким образом можно было бы поднять какой-нибудь город, "в которые никто не приезжает".

Ранее Зеленский заявил, что он верит в бога, однако не хотел бы "транслировать" это на весь мир.