Страна (Украина): силовики дают слабину. Почему от Порошенко побежали люди в погонах

«Обиженный» генерал Кондратюк

В минувшее воскресенье стало известно об отставке главного куратора спецслужб в Администрации президента . Генерал-лейтенант ВСУ Валерий Кондратюк уже написал Порошенко заявление об уходе. Валерий Кондратюк — кадровый украинский военный, разведчик, генерал-лейтенант. Работал на дипломатических должностях, был военным атташе Украины США , руководил Управлением центрального аппарата СБУ . В период с 2014-го по июль 2016-го был начальником департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017 возглавлял Главное управление разведки МО Украины.

Информацию о поданном заявлении генерал-лейтенанта Кондратюка подтвердил глава Администрации президента Игорь Райнин . Причем рапорт об оставке генерал составил еще в конце февраля. И в нем изложил несогласие с политикой Порошенко.

«Последние действия президента говорят о том, что он считает себя единоличным защитником страны. Он также считает, что только он лично обеспечил дипломатическую поддержку. Это далеко не так. Это оскорбительно слышать не только для меня, но и для тысяч военных, которые сохраняют мир, а также для десятков и сотен дипломатов, которые служат на благо Украины», — прокомментировал Кондратюк, объясняя вынужденные причины подачи в феврале 2019 года рапорта об отставке.

По оценкам Кондратюка, успех дальнейшего противостояния Украины с Россией во многом уже зависит не столько от личного опыта будущего президента, сколько от его честности и искреннего желания продолжить эту борьбу за независимость и готовности проводить необходимые важные реформы.

«Ключевым фактором успеха президента в сегодняшней ситуации должны стать его кадровая политика в назначении профессионалов и его доверие в делегировании им полномочий. Один в поле не воин, даже если он президент», — добавил генерал. В сети уже появился текст его письма к Порошенко.

Суть письма — обида Кондратюка на телеканал 112, в эфире которого, по его словам, прозвучала информация о вербовке Кондратюком Наливайченко. Это старая история. Экс-глава СБУ времен Януковича Александр Якименко еще в 2014 году утверждал, что Наливайченко и Кондратюк — агенты ЦРУ . Причем Кондратюк являлся якобы связным между Наливайченко и «центром».

Эфир на 112 был в конце января, а ровно через месяц Кондратюк «обиделся», что Порошенко его не защитил в этой истории — и подал заявление об отставке. Уже это выглядит слишком странно для столь маститого спецслужбиста. В конце концов не президент должен «защищать» в таких случаях, а суд — куда нужно обращаться, если в СМИ прозвучала клевета.

Дальше Кондратюк высказался против кадровой политики Порошенко, который расставляет на посты в силовой вертикали не профессионалов, а лично преданных себе людей.

Вопрос только в том, что генерал явно знал это и раньше — ведь президент всегда именно так подбирал кадры. Но вспомнил Кондратюк данный факт аккурат за месяц до выборов, на которых Порошенко явно не светило победить. Тем более, что разговоры о поражении гаранта курсировали по его администрации еще с января.

По информации «Страны», генератором панических настроений был не кто иной, как глава АП Игорь Райнин, который даже проводил по этому поводу собрание. Где скорее всего был и Кондратюк, занимавший должность зама Райнина. То есть куратор спецслужб Порошенко, судя по всему, очень вовремя «обиделся» на своего шефа.

«Отставка» шефа СБУ

9 апреля Службе безопасности Украины пришлось опровергать информацию об отставке своего начальника — Василия Грицака . О том, что шеф СБУ написал заявление, накануне сообщили несколько интернет-СМИ, которые обосновали такое решение возможными противоречиями в работе СБУ между президентом и руководителем ведомства. «С Петром Алексеевичем не хочет работать ни под каким предлогом», — объяснил анонимный источник.

Источники «Страны» в СБУ говорят, что Грицак «решил поиграться на всякий случай в отставку». То есть как бы написать завление, но реально в отставку не идти. Просто обозначить свою «особую» позицию, которая, быть может, ему зачтется при будущем президенте. Однако в самой Службе официально поспешили заявить, что у них все в порядке.

«Служба безопасности Украины опровергает информацию, которая активно распространяется, в том числе подконтрольными РФ информационными ресурсами, об инициировании председателем СБУ Василием Грицаком освобождения от занимаемой должности по собственному желанию», — сказано в сообщении. Грицак заявил, что подобные информационные фейки направлены на «дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине в условиях проведения избирательного процесса».

«Если я приму подобное решение, то первым об этом сообщит официальный сайт Службы безопасности Украины. С пониманием отношусь к нетерпению своих российских визави. За последние четыре года Служба научилась профессионально переигрывать спецслужбы РФ, нанося им болезненные удары. Будем продолжать это делать, несмотря на все российские фейки и слухи», — добавил он.

Впрочем, скрыть факт, что в СБУ идут серьезные метания — не получится. Ведь не на пустом же месте 4 апреля президент осуществил знаковую рокировку замов главы ведомства.

Своего поста лишился Сергей Базюк, который помогал Порошенко ковать победу на выборах 2014 года. Тогда он руководил отделом внутренней безопасности избирательного штаба Петра Алексеевича на Николаевщине, а после вступления президента в должность — вернулся в систему СБУ (руководил «управой» в Николаеве, а с 2015 года занимал кресло заместителя председателя Службы). В промежутке между первым и вторым турами выборов-2019, Базюк был уволен. Вместо него назначен кадровый «чекист» Владислав Косинский. За три недели до этого Порошенко подписал указ об увольнении Косинского с должности главы СБУ на Сумщине, где генерал-майор проработал более двух лет. Вряд ли это связано с выполнением каких-либо специфических задач новыми людьми — слишком мало времени осталось до второго тура выборов, и сделать что-то сереьезное они вряд ли успеют.

Рокировку явно провели с другой целью — чтобы перестраховаться от предательства старых кадров. Новые пока еще благодарны за свое возвышение и элементарно не успеют перебежать на сторону противника. Но если такие «чемоданные» настроения действительно появились у людей президента в СБУ — то они явно связаны с провальным для Порошенко первым туром.

Молчаливый дзен Луценко

Пока никуда не бежит и Юрий Луценко. Но с самого начала апреля генпрокурор упорно молчит и вот уже скоро три недели, как он не делает громких заявлений. Да и вообще никаких. Такое впечатление, что в стране после первого тура выборов разом остановились все резонансные дела и перевелись агенты Кремля. После выборов Луценко постил у себя в фейсбуке исключительно какой-то позитив: например, красивые фотографии котиков, природы или интерьеров.

Единственное исключение — 2 апреля, когда генпрокурор сухо, без своих привычных оценок, сообщил о назначении апелляционных слушаний по делу экс-министра доходов и сборов Александра Клименко . Последний в апреле пост Луценко назывался «Дзен выходного дня» и датируется 7 апреля. А 6 апреля генпрокурор запостил фотографии красивых библиотек, предложив провести дебаты в таком месте. То есть, в апреле, когда политическая борьба достигла невиданного размаха, Луценко всего три раза написал в фейсбуке, и только один из этих трех — по сути своей работы.

А вот в марте, накануне первого тура, генпрокурор писал длинные, информативные посты почти ежедневно, раздавая упреки штабу Тимошенко в подкупе избирателей, отчитываясь об успешных операциях ГПУ и рассуждая на разные околополитические темы. После провала на выборах Петра Порошенко Луценко внезапно затих.

Более того, генпрокурор ничего не делает, чтобы, к примеру, отстранить от работы своего подчиненного Константина Кулика, который начал открыто обвинять Порошенко во вмешательстве в следствие по делу Курченко и объявил «пидозры» ближайшим соратникам главы государства — Ложкину, Гонтаревой и Филатову.

Раньше Луценко говорил, что уйдет в отставку сразу после выборов президента. Похоже, нынешний «дзен» связан именно с этим обещанием. И, как уже писала «Страна», по слухам и фронда Кулика против ближайшего окружения Порошенко согласована не только с олигархом Игорем Коломойский (как уже заявил президент), но и с самим Луценко. Тем более, что Юрий Витальевич и Игорь Валерьевич хорошо знакомы. Всем памятны их совместные фото в Амстердаме.

Отпускник Гелетей

С 19 апреля, то есть за пару дней до выборов, начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей уйдет в отпуск. Об этом «Стране» сообщил источник в Управлении госохраны. Исполнять обязанности будет первый зам главы УГОУ Владимир Дахновский. Отметим, что Дахновского уже давно считают неофициальным руководителем ведомства. Осенью прошлого года он засветился в истории вокруг причастности УГО к секс-скандалу с мужем первого заместителя директора Госбюро расследований Ольги Варченко. По данным следствия, именно подчиненные Дахновского сливали организаторам скандала информацию о супруге Варченко.