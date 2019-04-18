Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский выступил против Минских соглашений 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что у Донбасса не должно быть особого статуса. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Политик заявил, что выступает против закона об особом статусе Донбасса и против амнистии для гражданских и военных служащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик.
«Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы», — заявил он.
Зеленский анонсировал создание русскоязычного медиапортала для «правдивого освещения событий на Украине». По его словам, Донбасс можно вернуть в состав страны только с помощью «информационной войны».
Кроме того, политик заявил, что однозначно не будет вступать в коалицию с экс-членами Партии Регионов, которых на Украине считают пророссийскими политиками. Среди них Юрий Бойко и Виктор Медведчук.
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был одобрен на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.
Среди этих реформ принятие закона об особом статусе Донбасса, в котором прописана фактическая автономия региона: право на родной язык, свою полицию, суды и отдельные внешнеэкономические отношения с Россией. Амнистия также включена в состав Минских соглашений. Оба этих закона приняты Верховной Радой, но еще не подписаны президентом.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота на Украине. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва указывает на голословность подобных заявлений.
Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Лидером первого тура, прошедшего 31 марта, стал Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Действующий президент Петр Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов. Согласно данным последнего опроса, за Зеленского готовы проголосовать 72 процента избирателей, за Порошенко — 25 процентов.
Последние новости
Северная Корея испытала новое оружие Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов НАСА подтвердило наступление климатической катастрофы
Комментарии2
Украина , В мире , Конфликты , Политика , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ОБСЕ , Верховная Рада , РБК-Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это сложно»: Япония изменила решение по Курилам229
Зеленский назвал Путина врагом277
Пока вы спали: Россияне останутся без карт из-за санкций140
Умерла Ирина Цывина
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой145
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Таксист-атеист потребовал снять обувь ребенку с ДЦП
Общество
Урал рулит. Светлаков унизил Собчак
Шоу-бизнес
Финляндия отказала российским иеговистам
В мире
Россию обвинили в интервенции
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение