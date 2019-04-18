Зеленский выступил против Минских соглашений

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что у Донбасса не должно быть особого статуса. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Политик заявил, что выступает против закона об особом статусе Донбасса и против амнистии для гражданских и военных служащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик.

«Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы», — заявил он.

Зеленский анонсировал создание русскоязычного медиапортала для «правдивого освещения событий на Украине». По его словам, Донбасс можно вернуть в состав страны только с помощью «информационной войны».

Виктор Медведчук. Кроме того, политик заявил, что однозначно не будет вступать в коалицию с экс-членами Партии Регионов, которых на Украине считают пророссийскими политиками. Среди них Юрий Бойко

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был одобрен на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.

Среди этих реформ принятие закона об особом статусе Донбасса, в котором прописана фактическая автономия региона: право на родной язык, свою полицию, суды и отдельные внешнеэкономические отношения с Россией. Амнистия также включена в состав Минских соглашений. Оба этих закона приняты Верховной Радой , но еще не подписаны президентом.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота на Украине. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва указывает на голословность подобных заявлений.