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Вышинский прокомментировал ситуацию с выборами на Украине 

RT на русском + ещё 4 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся под арестом в Киеве, прокомментировал ситуацию с выборами президента на Украине.
Он отметил, что в изоляторе следят за избирательной кампанией на Украине.
«Над Порошенко тюрьма откровенно смеётся. Смеются над человеком, который в 14-м году пообещал закончить войну на Донбассе за несколько недель, а затем понял, что лучше на ней зарабатывать… Смеются в тюрьме и над тем, как за две недели до второго тура Порошенко начал признавать ошибки своего почти пятилетнего правления», — написал Вышинский в статье для РИА Новости из Киевского следственного изолятора.
Он также не исключил, что Порошенко после проигрыша на выборах может оказаться в том же Киевском следственном изоляторе (так называемой Лукьяновской тюрьме).
«Многие мои соседи верят, что, проиграв на выборах, Порошенко рано или поздно окажется здесь, в Лукьяновке. Возможно, что и до осени — чтобы в октябре уже именно отсюда смог проголосовать на выборах в Раду», — заявил Вышинский.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила уверенность в победе кандидата на пост президента страны Владимира Зеленского во втором туре выборов главы государства.
19 апреля Пётр Порошенко и Владимир Зеленский проведут дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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Комментарии
Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ФСИН , РИА Новости
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