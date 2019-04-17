На Украине сравнили траты Зеленского и Порошенко на агитацию

Украинский лидер Петр Порошенко во втором туре вложил в избирательную компанию в два раза больше средств, чем его соперник в президентской гонке Владимир Зеленский . Он потратил на агитацию 100 миллионов гривен, а оппонент — 44,6. Об этом сообщается на сайте украинского общественного движения «Честно».

Речь идет о суммах за пять дней — с 7 по 13 апреля. Порошенко, как и в первом туре, финансирует кампанию сам, за Зеленского это делает партия «Слуга народа», от которой он выдвигался.

Учитывая расходы на первый тур, действующий глава государства потратил на агитацию уже более 500 миллионов гривен (1,2 миллиарда рублей). Издержки Зеленского за два тура составили 147 миллионов гривен (351,7 миллиона рублей).

Большая часть средств уходит на телерекламу, поясняется в сообщении движения. Порошенко тратит на нее примерно в три раза больше, чем соперник.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Лидером первого тура, прошедшего 31 марта, стал Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов. Согласно данным последнего опроса, за Зеленского готовы проголосовать 72 процента избирателей, за Порошенко — 25 процентов.