С Порошенко в будущем спросят и за Донбасс — политолог

Директор «Агентства социальных коммуникаций» Сергей Белашко поделился мнением о возможном будущем действующего президента Петра Порошенко после выборов «Очевидно, что будут открыты антикоррупционные расследования, а если он куда-то уедет — будут запросы на выдачу. Когда еще один политический цикл сменится, уже после президентства [Владимира] Зеленского с него спросят за военные преступления в Донбассе», — сообщил Белашко. Порошенко необходимо договориться с новой властью, считает эксперт. «Но удастся ли это ему, после того, как за Зеленским следили СБУшники, когда в видеоролике его сбивает автомобиль, когда объявляли, что он наркоман. После этого с Порошенко должны говорить в следственном изоляторе. И это запрос общества», — сообщил Белашко. Ранее представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что за кандидатом в течение многих месяцев следила Служба безопасности Украины , первые факты были зафиксированы в Одессе. Также в сети появились видеоролики: в одном из них Зеленский якобы одобряет употребление наркотиков, в другом — его сбивает автомобиль.