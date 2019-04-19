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С Порошенко в будущем спросят и за Донбасс — политолог 

Украина.ру + ещё 7 59 минут назад
Директор «Агентства социальных коммуникаций» Сергей Белашко поделился мнением о возможном будущем действующего президента Петра Порошенко после выборов
«Очевидно, что будут открыты антикоррупционные расследования, а если он куда-то уедет — будут запросы на выдачу. Когда еще один политический цикл сменится, уже после президентства [Владимира] Зеленского с него спросят за военные преступления в Донбассе», — сообщил Белашко.
Порошенко необходимо договориться с новой властью, считает эксперт.
«Но удастся ли это ему, после того, как за Зеленским следили СБУшники, когда в видеоролике его сбивает автомобиль, когда объявляли, что он наркоман. После этого с Порошенко должны говорить в следственном изоляторе. И это запрос общества», — сообщил Белашко.
Ранее представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что за кандидатом в течение многих месяцев следила Служба безопасности Украины, первые факты были зафиксированы в Одессе.
Также в сети появились видеоролики: в одном из них Зеленский якобы одобряет употребление наркотиков, в другом — его сбивает автомобиль.
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Комментарии49
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , СБУ , ФСИН
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