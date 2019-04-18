Власть Украины в стадии распада. Следователи взялись за первых лиц государства

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины , как стало известно только сейчас, еще 1 апреля открыло уголовное производство по фактам умышленной сдачи нынешними властями Украины Крыма , насильственного захвата власти, госизмены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году против первых лиц государства. На такой шаг бюро подвиг ряд причин

Самый молодой силовой орган Украины — Госбюро расследований — 1 апреля, в День дурака, открыл уголовное производство по фактам умышленной сдачи нынешними властями Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году.

Формальная причина возбуждения дела — заявление адвокатов четвертого президента Украины Виктора Януковича

«Нами во время участия в политических процессах, связанных с защитой четвертого президента, в девяти томах собраны доказательства, раскрывающие отдельные обстоятельства потери территориальной целостности Украины и указывающие на вину конкретных лиц из числа действующих политиков», — сообщил адвокат объединения Виталий Сердюк.

Однако на деле активность ГБР может быть вызвана совсем другими причинами.

Непростая история

Начало свою работу Государственное бюро расследований 16 августа 2018 года. Тогда 43 сотрудника нового органа приняли присягу. Они получили должности главных и ведущих специалистов в центральном аппарате бюро.

«Я не обещаю, что будет легко. И думаю, каждый из вас пришел сюда, чтобы построить новый правоохранительный орган, которым вы будете гордиться, которым будут гордиться ваши семьи, ваша страна. В подследственности ГБР — высшие должностные лица, судьи, работники правоохранительных органов, те, кто совершил военные преступления. Это люди, которые имеют возможность избежать наказания, но ГБР должно сломать эти стереотипы. Наша миссия — привлечение виновных к ответственности, несмотря на их должности, связи и ресурсы», — заявил глава нового силового ведомства Роман Труба.

Планировалось, что ГБР будет заниматься делами, в которых фигурируют высшие должностные лица, работники правоохранительных органов и судов, а также военные преступники.

Основанием для работы нового силового органа стали законы о реформе правоохранительных органов, принятые в мае 2018 года. ГБР по задумке создателей должно было стать аналогом американского Федерального бюро расследований (ФБР) и освободить (скорее все-таки лишить) Генпрокуратуру Украины от функций проведения следствия.

Однако еще до начала создания ГБР что-то пошло не так. Одиозным был сам конкурс на пост главы новой спецслужбы, в котором среди прочих участвовал и главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос — любитель эпатажа. При этом сам конкурс проходил почти за год до создания самого бюро и принятия необходимых законов.

Победу на конкурсе одержал Роман Труба, которого называли креатурой секретаря СНБО Александра Турчинова и нардепа Сергея Пашинского. Они, мол, и поручились перед президентом Украины за Трубу, который, по их словам, был полностью ими управляемым.

«Главу Государственного бюро расследований Романа Трубу назначили для прикрытия своего первого заместителя, бывшего главу департамента экономических преступлений Генпрокуратуры Ольги Варченко, которая будет прикрывать возможное злоупотребление в этом органе с целью достижения властью своих целей», — прокомментировал это назначение народный депутат Сергей Лещенко.

После того как бюро было создано, оно долгое время не могло «раскачаться» для работы. Так, к октябрю 2018 года оно лишь закупило два полиграфа и два кресла за 200 тыс. грн. (около 500 тыс. руб.), но к работе не приступило. В принципе для власти, уже имевшей в своих руках все рычаги управления следствием в МВД, Генпрокуратуре и СБУ, создание еще одного органа было лишним, пятым колесом в телеге. Но именно западные кураторы Украины настаивали на разделении функций следствия и контроля за соблюдением законности при его проведении. Следствием должно было заниматься ГБР, а законностью — Генпрокуратура. Но не имея возможности остановить процесс, Порошенко и его команда использовали уже привычное для них затягивание этого самого процесса. Шли месяцы, а ГБР не работало и все оставалось по-старому.

А тем временем бюро потихоньку начало обрастать разного рода скандалами. Один из самых грязных был связан с якобы имевшими место сексуальными домогательствами мужа первого замглавы ГБР Варченко — Александра. Как позже заявили украинские силовики, скандал был организован, чтобы пошатнуть позиции Варченко.

Орган считался подконтрольным правящей коалиции — в первую очередь «Народному фронту». Однако за единоличный контроль над ним, как сообщали СМИ, боролся и сам президент Украины и непотопляемый министр МВД Арсен Аваков . При том у каждого были свои кандидаты и интересы в "украинском ФБР"…

И вот вдруг организация, почти не подававшая признаков жизни, сразу открывает дело против верхкшки руководства страны и главным руководителей госпереворота — Турчинова, Пашинского и ряда других высокопоставленных представителей «Народного фронта», а также против главы ГПУ Юрия Луценко, близкого к Порошенко.

Впрочем, у этого дела есть своя предыстория.

«Уймите ваше бюро!»

«Девушки, уймите вашу мать!» — кричит персонаж Людмилы Гурченко в фильме «Любовь и голуби» двум дочерям главной героини. Подобным криком, но к властям Украины можно считать и дело ГБР против высшего руководства страны. Ведь ему предшествовало другое производство. Последнее открыло Национальное антикоррупционное бюро Украины в отношении главы ГБР Романа Трубы.

Трубу обвинили ни много, ни мало в госизмене. Соответствующие уголовные производства в Специализированную антикоррупционную прокуратуру детективы НАБУ направили тоже 1 апреля. Причина, по которой сами детективы НАБУ не взялись за расследования по ст. 111, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 382 Уголовного кодекса Украины в отношении Трубы, состоит в том, что эти преступления не подследственны НАБУ. Досудебное расследование в итоге поручили СБУ. Открыть дело против главы ГБР НАБУ попросило Соломенский районный суд.

В свою очередь, этим производствам НАБУ предшествовало заявление Трубы в отношении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Труба заявил, что его ведомство проверит причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в «оборонке».

«Мы будем исследовать все факты и проверять все обстоятельства, о которых нам известно», — заявил глава ГБР.

Так Труба прокомментировал заявление руководителя САП Назара Холодницкого о том, что Сытник мог знать о сокрытии коррупции в «Укроборонпроме» , сделанное после выхода в СМИ расследований о нарушениях в оборонной отрасли.

Тогда глава ГБР заявил, что у его бюро вопросы не только к детективам НАБУ, которые не расследовали или не зарегистрировали материалы проверки.

«Юридическая оценка будет предоставляться действиям и руководителей структурных подразделений НАБУ, и руководству», — резюмировал он.

Таким образом, на Украине между собой схлестнулись теперь уже два бюро. При этом не надо забывать, что за НАБУ с некоторых пор стоит Генпрокуратура и ее руководитель Юрий Луценко (а за ним его кум и покровитель президент Порошенко). А за ГБР и САП — министр МВД Аваков. И вот теперь все эти силы встретились в точке, которая называется ГБР.

На самом деле, это уже не просто схватка ГБР и НАБУ, Генпрокуратуры и САП, Порошенко и Авакова. Это — свидетельство полной деградации правоохранительных органов Украины. Ведь возбуждают и ведут они уголовные дела не по факту правонарушений, а по чисто политическим, а, возможно, и вполне шкурным мотивам.