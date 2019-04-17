В Сеть выложили номер телефона Порошенко

Уважаемые друзья, вашему вниманию новый мобильный номер Порошенко: +380 67 555 9555, — написал он в своём Telegram-канале.

Портнов призвал звонить и писать Порошенко «без ограничений». Он также добавил, что сам уже сделал это.

Он это назвал местью за то, что кто-то из сотрудников «1+1» опубликовал в Сети номер его телефона.