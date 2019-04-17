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В Сеть выложили номер телефона Порошенко 

News.ru 1 час назад
Известный украинский юрист и бывший заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов обнародовал личный мобильный номер украинского лидера Петра Порошенко.
Уважаемые друзья, вашему вниманию новый мобильный номер Порошенко: +380 67 555 9555, — написал он в своём Telegram-канале.
Портнов призвал звонить и писать Порошенко «без ограничений». Он также добавил, что сам уже сделал это.
Как ранее писал News.ru, лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в Facebook личные номера мобильных телефонов опального олигарха Игоря Коломойского, гендиректора телеканала «1+1» Александра Ткаченко и кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Он это назвал местью за то, что кто-то из сотрудников «1+1» опубликовал в Сети номер его телефона.
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Украина , Видео , В мире , Андрей Портнов , Олег Ляшко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Александр Ткаченко , Верховная Рада
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