Неудавшиеся киллеры: Зеленского хотели «убить»

Выборы на Украине. Пулеметная «тачанка» против Вовы, но не Зеленского

Во вторник, 16 апреля, представители Киевского международного института социологии (КМИС) обнародовали на пресс-конференции результаты новых исследований, касающихся выборов президента Украины.

Две реальности

Согласно обнародованным данным, за отчетное время отрыв Владимира Зеленского от своего конкурента Петра Порошенко еще больше вырос.

Из общего количества избирателей, которые придут 21 апреля на участки и уже определились со своими предпочтениями, 72% отдадут свой голос в пользу лидера партии «Слуга народа». При этом действующий президент может рассчитывать лишь на 25,4% голосов. Еще 2,4% заявили о решимости не выбирать из двух кандидатов, вместо этого испортив бюллетень.

Опрос был проведен с 9 по 14 апреля среди 2004 совершеннолетних респондентов по всей территории Украины, включая контролируемые властями территории Луганской и Донецкой областей.

Отмечается также, что электорат Порошенко не столь оптимистично смотрит на перспективы своего кандидата. Так, 14% его избирателей полагают, что победу одержит Зеленский, при этом 62% сторонников нынешнего главы государства уверены в его успехе.

У поклонников Зеленского последний показатель гораздо выше — 88% его избирателей считают, что их кандидат станет следующим президентом Украина. Среди тех, кто еще не определился со своими предпочтениями, 36% верят в победу лидера предвыборной гонки и всего лишь 9% склонны полагать, что верх одержит Порошенко.

По мнению политтехнолога Андрея Золотарева, в таких условиях Зеленский может проиграть, если только одним прекрасным утром он не проснется с мертвой женщиной или живым парнем.

А все, что остается Порошенко, добавил он, это пытаться набрать во втором туре хотя бы 30%, чтобы продлить свою политическую жизнь и постараться пробраться во главе своей партии в Верховную Раду, выборы в которую пройдет в октябре.

Несмотря на «убойную» для гаранта Конституции социологию, его избирательный штаб продолжает делать хорошую мину при плохой игре. Спикер команды Порошенко Олег Медведев заявил, что располагает данными некоего альтернативного исследования, согласно которому президент сокращает отставание от своего конкурента.

Однако что это было за исследование, кто его автор, а также конкретные цифры Медведев приводить не стал.

Таинственное покушение

Накануне вечером народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook рассказал о проведенной правоохранительными органами Украины спецоперации в Киевской области, в ходе которой с боем были обезврежены некие злоумышленники, которые будто бы готовились осуществить убийство Зеленского.

Эта информация тут же разошлась по СМИ, обрастая все новыми и новыми подробностями. Выяснилось, что силовики задержали троих неудавшихся киллеров — 38-летнего ранее судимого львовянина Сергея Цвеня, известного в бандитских кругах как Цвик, 45-летнего Владимира Билыка, официально зарегистрированного в Житомирской области, и еще одного жителя Львова — 41-летнего Андрея Солтиса.

Для осуществления своего замысла, они приобрели автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и станковый пулемет ДШК, который установили прямо в машине на месте задних сидений. Таким образом преступники соорудили своеобразный современный вариант пулеметной тачанки, которые получили большое распространение в ходе Гражданской войны прошлого века.

По утверждению Геращенко, троица пряталась в лесу вблизи дороги, намереваясь буквально изрешетить пулями автомобиль с Зеленским внутри.

Однако практически сразу эта версия была подвергнута сомнению, главным образом со стороны Генпрокуратуры Украины.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook рассказала, что все изложенное нардепом правда, кроме цели сорванного покушения — ей будто бы являлся совсем другой человек, который по чистой случайности жил вблизи того места, где располагался коттедж кандидата в президенты.

Позднее «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщила, что задержанные имели задание устранить другого Владимира, Дидуха, известного в бандитской среде под «погонялом» Морда.

Издание утверждает, что неудавшиеся киллеры могут быть связаны с националистической партией «Свобода», которую ранее будто бы спонсировал Дидух.

Сообщается, что Вову Морду уже пытались безуспешно ликвидировать семь лет назад. Тогда в самом центре Львова его внедорожник также был обстрелян, однако криминальный авторитет не тогда не пострадал.

Так или иначе, обстановка на современной Украине такова, что новость о подготовке покушения на лидера первого тура президентских выборов не выглядит чем-то из области фантастики. Только за постмайданную пятилетку в стране средь бела дня были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет, оппозиционер Олег Калашников, беглый депутат Госдумы РФ Денис Вороненков и др.

Ранее эксперт в сфере безопасности Александр Жилин в комментарии изданию Украина.ру рассказал, что одним из вариантов для нынешнего режима продлить свое пребывание у власти является убийство Зеленского. По его мнению, исключать такой вариант развития событий на сегодняшний день нельзя.

Концерт вместо дебатов

Эпопея с дебатами Зеленского и Порошенко близится к своей развязке. До намеченной даты — 19 апреля — остается несколько дней, и штабы кандидатов наперегонки пытаются оставить последнее слово за собой в этом вопросе.

После сольного митинга 14 апреля возле НСК «Олимпийский», действующий президент заявил, что готов сойтись со своим противником в словесном поединке в последнюю пятницу перед днем голосования, однако строго в рамках закона, т.е. в студии Общественного телевидения.

Команда Зеленского при этом настаивает на проведении дебатов на столичной арене в 19 часов.

Согласно последним данным КМИС, 42% украинцев настаивают, что публичная дискуссия между соискателями президентского кресла обязательно должна состояться. Появившаяся 16 апреля новость о согласовании штабами кандидатов условий, времени и места будущих дебатов должна была обнадежить этих граждан, однако при ближайшем рассмотрении все оказалось не так просто.

По словам Олега Медведева, еще утром стороны пришли к соглашению и зарезервировали под дебаты столичный стадион, добавив, что впереди у них разработка регламента мероприятия.

Однако вскоре данные утверждения опровергли представители Зеленского, которые заявили, что вопрос дебатов до сих пор не урегулирован.

Как утверждает сам Порошенко, он намерен действовать строго в рамках закона о выборах, в котором это время отводится на телевизионные дебаты. Таким образом, вероятнее всего Порошенко и Зеленский будут дебатировать одновременно, но сами с собой — глава государства в студии ТВ, а его противник — на стадионе.

Иными словами, распиаренные дебаты на деле обернуться одиночными агитационными мероприятиями, Порошенко сможет беспрепятственно вещать на всю страну с экранов телевизоров, а Зеленский в это время развлекать собравшихся на стадионе зрителей.

Как позднее сообщили «Украинские новости», в пресс-службе «Олимпийского» им подтвердили, что со стадионом заключено соглашение об аренде с 19.00 до 00.00 19 апреля. Условия доступа публики на трибуны, а также иные подробности предстоящего события там пообещали раскрыть позже.

Косвенно на то, что оба кандидата всерьез не собираются встречаться на дебатах, указывает информации гражданской сети ОПОРА, которая рассказала о начале распространения штабом Зеленского билетов на мероприятие на стадионе.

Однако как удалось выяснить общественникам, обладателям билетов обещают не только и не сколько сами дебаты, а концерт с участием звезд украинского шоу-бизнеса, который якобы будет предварять политическую часть.

Как отмечал в комментарии изданию Украина.ру политэксперт и блогер Денис Гороховский, Зеленский может себе позволить «прогулять» дебаты с Порошенко без особого для себя ущерба, ведь даже потеря нескольких процентов рейтинга не повлияет на его уверенный отрыв от преследователя.