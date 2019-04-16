Резкий отрыв: судьба украинских выборов предрешена

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Отрыв увеличился: появились данные будущего голосования на выборах на Украине 

Рамблер 47 минут назад
Владимир Зеленский резко увеличил отрыв от Петра Порошенко в президентской гонке. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных Киевским международным институтом социологии в период с 9 по 14 апреля, передает РИА "Новости".
72,2% украинцев, которые собираются голосовать во втором туре выборов президента страны и определились с выбором, отдадут свой голос Зеленскому, 25,4% — Порошенко. 2,5% опрошенных признались, что намерены испортить бюллетень.
Из всех респондентов, принимавших участие в опросе, 48,4% симпатизируют Зеленскому, 17% — Порошенко. 17,9% опрошенных заявили, что еще не определились с выбором, а 6,3% сказали, что не придут на избирательные участки.
Согласно данным предыдущего опроса, опубликованного после подведения официальных итогов первого тура, Зеленского были готовы поддержать 61% определившихся с выбором избирателей, Порошенко — 24%.
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости
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