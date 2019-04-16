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«Век полуправды»: украинский телеведущий объяснился за шутку о Париже 

Рамблер 20 минут назад
Украинский телеведущий Тарас Березовец объяснил шутку о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари.
На своей странице в Facebook Березовец написал, что не хотел никого обидеть, а потому удалил запись, в которой он связал пожар в соборе Парижской Богоматери с приездом в столицу Франции кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
«Вообще президенту Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», — говорилось в посте.
Березовец написал, что запись вызвала «пожар в соцсетях», а чрезвычайный и полномочный посол Франции на Украине Изабель Дюмон назвала ее «позором».
По словам журналиста, шутка хоть и была «за гранью», но она в принципе ничем не отличается от «90% шуток 95-го квартала».
«Разве это я называл свою страну немецкой порноактрисой и сравнивал жителей Западной Украины с умственно неполноценными? Мы живем в век интерпретаций и полуправды. Мое личное мнение остаётся лично моим, нравится оно вам или нет. Сейчас вам не запрещают читать и смотреть те или иные вещи. Нет, вам просто предлагают «правильную» интерпретацию», — оправдался журналист.
Березовец назвал активную реакцию на его пост работой «фабрики троллей Зеленского», которые действовали «системно, нагло, открыто».
Тем не менее телеведущий назвал потерю Нотр-Дам-де-Пари «безусловной трагедией для мировой культуры».
«Собор в моем посте был всего лишь неудачной
Комментарии24
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Франция
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