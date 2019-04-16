Петь, пора валить? Высокопоставленные украинские военные — уже

Главный военный прокурор Украины Матиос, говорят, сбежал за границу. Куратор спецслужб в администрации президента Кондратюк подал в отставку. Начальник Управления государственной охраны Украины Гелетей уходит в отпуск. Нет, мы ни на что не намекаем.

Каждый альтернативно одаренный, кто хоть раз смотрел новости или фильмы про какую-то катастрофу, авторитетно объяснял всем, как надо было себя вести. Мол, уж он-то сразу оценил бы обстановку и сообразил бы, что надо делать. Увы, большинство катастроф происходит мгновенно. Секунду назад все было тихо и ничего не предвещало. Снежок лежал красиво, солнышко сияло и, вдруг, шум, грохот — и через темную паузу тебя встречает незнакомый потолок.

Украина и так радовала глаз своей уверенной поступью к идеалам, слабоумием и отвагой, но последние дни просто праздник какой-то. Новости оттуда требуют оркестра и хореографии. К горящему огню, бегущей воде и другому работающему человеку добавился Петр Порошенко , проигрывающий выборы. Ибо на это тоже можно смотреть бесконечно. Даже жаль, что осталось недолго. Ибо этот кандидат умеет удивить.

За время президентской гонки Петр Алексеевич переменился необыкновенно. И походка была не та, и выражение глаз сделалось дикое. Он растерял все свои привычки. Изменился Петр Алексеевич и внутренне. В характере появились не свойственные ему раньше черты решительности и жестокости. В последнее время Петр Алексеевич был одержим сильнейшими подозрениями. Он боялся, что Зеленский вскроет президентский стул сам и, забрав сокровище, бросит его на произвол судьбы.

Снежок становился твердым, но пока радовал глаз. Кандидат бодрился и даже, похоже, в какой-то момент сам завелся и впал в эйфорию. Но тут со склоном горы стало что-то происходить. И с очень неприятной силовой стороны. Стало известно, что генерал-лейтенант ВСУ Валерий Кондратюк, являющийся куратором спецслужб в Администрации президента, подал заявление об отставке. Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей уходит в отпуск. Поговаривают, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и вовсе не стал ломать комедию, ударившись в бега.

Снег вокруг стал странно ломаться и куда-то ползти. Обидно, что воткнутые в него палки, которые являлись точками опоры, поползли первыми. Украина начинает освобождаться от того, что накидала власть-природа за последние пять лет. Мгновенно и стремительно. И для нашего вчерашнего хозяина горы это в любом случае катастрофа. Еще есть шанс спастись — рванув что есть силы со склона. К черту, да побыстрее. Это тоже будет драма: на дебаты не явился Зеленский, а Порошенко — на выборы. Впрочем, Украина — страна сказок, там и не такое возможно.

А Петру Алексеевичу можно пожелать удачи. Шансов избежать незнакомого потолка — немного. Впрочем — не надо унывать: возможно, что незнакомый — станет родным. На много лет.