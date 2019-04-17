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Климкин раскритиковал россиян за любовь к «тирану-параноику» Сталину 

Газета.Ru + ещё 35 24 минуты назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ни одно "здоровое общество" не будет "любить" такого исторического персонажа, как главу СССР Иосифа Сталина. Свое мнение он выразил в статье для газеты "Историческая правда".
Ранее опрос "Левада-центра" выявил, что уровень одобрения Сталина среди россиян побил исторический максимум. Выяснилось, что 70% жителей России склонны положительно оценивать историческую роль Сталина.
Климкин подчеркнул, что "здоровое общество и нормальные люди" не могут "любить, славить, уважать тирана-параноика" Сталина, который ответственен за гибель "десятков миллионов" людей. В связи с результатами опроса Климкин также сделал вывод, что с россиянами произошла "злокачественная цивилизационная мутация" в результате которой они утратили способность различать "добро и зло".
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Украина , Видео , Общество , Социология , Павел Климкин , Левада-центр
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