Климкин раскритиковал россиян за любовь к «тирану-параноику» Сталину

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ни одно "здоровое общество" не будет "любить" такого исторического персонажа, как главу СССР Иосифа Сталина. Свое мнение он выразил в статье для газеты "Историческая правда".

Ранее опрос "Левада-центра" выявил, что уровень одобрения Сталина среди россиян побил исторический максимум. Выяснилось, что 70% жителей России склонны положительно оценивать историческую роль Сталина.

Климкин подчеркнул, что "здоровое общество и нормальные люди" не могут "любить, славить, уважать тирана-параноика" Сталина, который ответственен за гибель "десятков миллионов" людей. В связи с результатами опроса Климкин также сделал вывод, что с россиянами произошла "злокачественная цивилизационная мутация" в результате которой они утратили способность различать "добро и зло".