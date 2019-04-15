Обратились в суд: На Зеленского планируют завести дело

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициировать расследование в отношении Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на главу общественной организации «Украинская самозащита» Александра Дудку.

«Мы обратились в суд и получили решение, которое сейчас передано в НАБУ. Этим постановлением следственный судья Соломенского райсуда постановил внести данные в Единый реестр досудебных расследований по факту растраты государственных средств», — сказал Дудка.

По его словам, расследование связано с расходованием государственных средств, полученных компанией Зеленского «Киноквартал» на съемки фильма «Я, ты, он, она».

По словам Дудки, фильм должен был выйти на украинском и крымско-татарском языках, а вышел на русском, что является признаком растраты госсредств.