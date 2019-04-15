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Обратились в суд: На Зеленского планируют завести дело 

Рамблер + ещё 6 10 минут назад
Фото: Рамблер
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициировать расследование в отношении Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на главу общественной организации «Украинская самозащита» Александра Дудку.
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«Мы обратились в суд и получили решение, которое сейчас передано в НАБУ. Этим постановлением следственный судья Соломенского райсуда постановил внести данные в Единый реестр досудебных расследований по факту растраты государственных средств», — сказал Дудка.
По его словам, расследование связано с расходованием государственных средств, полученных компанией Зеленского «Киноквартал» на съемки фильма «Я, ты, он, она».
По словам Дудки, фильм должен был выйти на украинском и крымско-татарском языках, а вышел на русском, что является признаком растраты госсредств.
Украина , В мире
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