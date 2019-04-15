Экс-депутат о первых шагах президента Зеленского, куда убежит Порошенко и что будет делать Тимошенко

В воскресенье, 21 апреля, на Украине второй тур выборов, победителем в котором почти точно будет Владимир Зеленский . Экс-депутат Рады и политэмигрант Олег Царев рассказал изданию Украина.ру, кто может стать премьер-министром, главой СБУ и генпрокурором при новом главе государства, и чем займутся Тимошенко, Бойко и Вилкул

— Олег Анатольевич, президентские выборы на Украине подходят к концу. Интрига, кто победит будет?

— Повторю то, что я давно говорил. Интриги по результатам выборов нет. Выиграет Зеленский.

-Да, вы действительно один из первых сказали о безальтернативности избрания Зеленского. Но в любом случае наблюдать за украинскими выборами увлекательно. Ролики о кокаине и Зеленском, билборды с Путиным и Порошенко, пресс-конференция Манжосова, появление Порошенко на 1+1…

— Давайте пройдёмся по этим событиям. Во многом такому яркому противостоянию мы обязаны израильскому политтехнологу Моше Клугхафту.

Исходя из его действий, возникает такое ощущение, что он, в отличие от остальных сотрудников штаба и самого Порошенко , ещё верит, что Порошенко может выиграть.

Хотя возможно, все дело в гонораре. Как в анекдоте: «Драку заказывали? Что, нет? Не важно. Оплачено».

Мои знакомые, которые работают в штабе Порошенко, говорят, что вся команда во главе с Олегом Медведевым категорически возражала против того, что мы сейчас наблюдаем. Но Порошенко слушает только израильского политтехнолога. Все эти ролики против Зеленского и билборды, и многое другое — это его креатив. Но я вынужден констатировать, что либо он не понимает наш народ, либо он просто отрабатывает гонорар. Пётру Порошенко уже ничего не поможет.

-Вы говорите, что политтехнологи Порошенко были против такого креатива?

— Да. Я утверждаю, что они были против. Послушайте. Всем же очевидно, что Порошенко проиграет. В его ситуации было бы правильно именно сейчас сделать все, чтобы наладить отношения с Зеленским — человеком, от которого в дальнейшем будет зависеть его судьба. Для этого нужно было провести кампанию в духе взаимного уважения. Так, чтобы по окончанию её можно было пожать друг другу руки. Думаю, что в результате из-за действий Порошенко Зеленский после выборов руку ему не пожмёт. То, что сейчас делает Порошенко — это неумно и недальновидно. Это обратная сторона медали — его боевых качеств. Януковичу бы хоть чуть-чуть таких качеств. Петро боец и не трус, будет бороться до конца, но сейчас умнее было бы сдаться.

Тема анализов на наркотики и роликов — это идея Моше Клугхафта. Идея не принесла того эффекта, на который рассчитывал Моше. Но можно сказать определённо, что талантливым политтехнологом посеяны семена, которые взойдут, как только рейтинг Зеленского будет падать. Спустя полгода многие начнут вспоминать, что независимой лаборатории свои анализы Зеленский так и не сдал.

-Хорошо. Про ролики вы рассказали. Можете рассказать о Манжосове. Что это было?

— Что мы знаем из СМИ? Что Денис Манжосов был лучшим другом и одноклассником кандидата в президенты Владимира Зеленского. Сидели за одной партой. Денис Манжосов, Владимир Зеленский и Александр Пикалов вместе в 95-ом году создают команду «95 квартал». Потом после Майдана их пути расходятся. Один мой товарищ говорит, что Манжосов после Майдана не принял антирусскую компанию, в которую ввязался 95 квартал. Типа, Денис сказал, что ты, мол, еврей, я русский. Где мы, а где бандеровцы? А ему в ответ — мол, какая разница, раз Беня платит? Хотя не исключено, что это вымысел, а конфликт произошел на бытовой почве. Важно не это. Денис приехал на пресс-конференцию заранее, и он там увидел что-то, что его насторожило. А потом ему позвонили и предупредили, что на пресс-конференции его могут убить. После чего он ушёл. Пришёл на телеканал Прямой к Ганапольскому, где не оправдал ожидания Ганапольского, не подтвердив информацию о том, что Зеленский наркоман. Судя по всему, Денис на пресс-конференции и не собирался говорить ничего такого о Зеленском, чего хотели бы услышать в штабе Порошенко.

-Потом Ганапольский постарался удалить всюду это позорное для него интервью. Вы мне скажите, звонок Манжосову — это была угроза от Зеленского, или это слили ему информацию от Порошенко или СБУ симпатизанты Зеленского?

— Не знаю. Скорее всего кто-то из сотрудников агентства, где он собирался проводить пресс-конференцию. Думаю, что правильно, что ушёл. Риск того, что его могли вместе с помещением взорвать, достаточно реальный. Согласитесь. Потом обвинить в этом Зеленского было бы проще простого. Я думаю что Денис правильно сделал, заявив о том, что он не враг Зеленскому. Да, мол, у них были творческие разногласия. Но не более того. Так он обезопасил себя.

— Инициатор скандального прихода президента на передачу 1+1 тоже Моше Клугхафт?

— По моей информации, скандал на студии 1+1 с предысторией. Чем закончатся выборы, Порошенко понимает. Поэтому недавно ещё раз переговорил с Волкером о том, что хотел бы работать в ООН , а проживать в США. Такая схема хоть в какой-то степени гарантирует неприкосновенность после выборов. Поймите, на Порошенко большая кровь. И как каждый преступник, он боится расплаты. Волкер ему ответил, что США его ждут. Но попозже. А сейчас, мол, я попрошу, чтобы переговорили с Меркель и Макроном, чтобы они тебя приютили.

— Получается, что Порошенко летал в Германию и Францию за убежищем?

— Мне говорили, что да. За убежищем.

— Он что-то предлагал Меркель и Макрону взамен за помощь?

— Да. Предлагал. Много чего. В том числе газотранспортный консорциум между Украиной и Европой. По схеме Шрёдера, Порошенко хочет застолбить за собой место руководителя консорциума. Понятно, что консорциум — это блеф. Порошенко уже сейчас ни на что не влияет, что уж говорить о времени после выборов.

Когда Пётру Порошенко доложили, что Зеленский прилетел во Францию, он сильно перенервничал, что Зеленский поломает ему его игру. Что скажет что-нибудь наподобие — Порошенко коррупционер, и мы будем его судить на Украине. Под влиянием эмоций приехал на студию 1+1. Приехать на студию — это было лично его решение. Очень много рисков. Ни один политтехнолог бы такого не согласовал. Если бы ведущие на студии не растерялись, то они могли просто растоптать на месте его и так незавидное политическое будущее.

— Раз вы считаете, что на выборах интриги не будет, и Зеленский победит, то давайте поговорим о том, что будет после выборов. Зеленский будет двигаться в сторону парламентской республики?

— Нет. Аппетит приходит во время еды. Как Зеленский, так и его окружение против уменьшения полномочий президента. Если в короткие сроки не сформируется большинство под Зеленского, он распустит Раду. На конституцию никто смотреть не будет. Думаю, министров Порошенко команда Зеленского попытается отстранить от работы, не спрашивая Раду, каким-нибудь образом, например решением СНБО.

— Кто будет премьером?

— Я бы назвал несколько фамилий политиков, у которых есть шансы, и чьи кандидатуры обсуждались: Аваков, Хорошковский и Палица. Против всех этих кандидатур не возражает Коломойский. Если Коломойский сохранит влияние, то будет Палица. Если его начнут отодвигать, то его бы устроили и Хорошковский, и Аваков. С ними у него тоже есть договоренности. Если Игоря Валерьевича отодвинут всерьёз и надолго, то не исключена четвёртая кандидатура, которая бы устроила американцев и лично Зеленского. Сейчас до выборов всем будут обещать все. Только после выборов можно будет всерьёз говорить о назначениях.

Зеленский уже показал, что он способен на самостоятельную игру. После выборов он может переступить через все договоренности и обещания.

— Ещё раньше вы говорили, что руководителем администрации у Зеленского, скорее всего, будет руководитель его штаба и друг детства Иван Баканов. У кого есть шансы возглавить СБУ и прокуратуру?

— Думаю, что западные партнеры на должность руководителя СБУ могут двигать Наливайченко или Смешко. С другой стороны, несмотря на то, что и раньше иностранных агентов в СБУ было немало, за последнее время ещё столько руководящих сотрудников украинских спецслужб прошли вербовку и обучение в США, что сказать, на ком все-таки остановится выбор, сложно.

Знаю только определенно, что в штабе Зеленского уже сейчас работают кадровые американские разведчики. Не просто работают. А реально принимают участие в управлении кампанией. У них есть право вето. Это значит, мероприятие или встреча будет отменена, если офицер сочтёт её нецелесообразной. Очевидно, что американцы постараются поставить на СБУ своего человека.

Что касается прокуратуры, то пока называлась только одна кандидатура. Выпускница университета Орегона по специальности «русский язык и литература» и Школы права престижного университета Беркли с украинской фамилией — Марта Борщ. Именно она вела дело в качестве прокурора Северной Калифорнии против бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко . Она сейчас ведёт свой собственный адвокатский бизнес в США, приезжала на Украину, читала лекции по праву и неоднократно говорила о том, что с удовольствием бы поборолась с коррупцией на Украине.

Не факт, что выбор будет остановлен на ней, но кто бы ни стал главным прокурором страны, я бы рекомендовал ему провести расследование по всей деятельности Луценко на посту генерального прокурора, и в частности по поводу того, что по команде действующего прокурора страны Юрия Луценко была сделана копия ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины) на посторонние носители. Причём эти манипуляции с реестром настолько противоречат действующему законодательству, что генеральная прокуратура не сразу нашла фирму-исполнителя на эту работу. Верней, были те, кто отказались. Поводом для манипуляций с реестром послужили якобы хакерские атаки. А копирование реестра якобы было нужно для того, чтобы уберечь реестр. Якобы — потому что на самом деле хакерских атак не было. Насколько мне известно, целью вышеописанных манипуляций было сохранить возможность почистить реестр после выборов в момент слияния и восстановления баз данных от уголовных дел, которые грозился возбудить Аваков по фальсификациям на выборах. Уголовных дел по выборам оказалось не так много, но преступление, совершенное по команде генерального прокурора в виде нарушения приказа № 69 от 17.08.2012 г. («О едином реестре досудебных расследований», которым утверждено положение о порядке ведения ЕРДР), на поверхности, и виновные должны понести наказания.

— Насчёт Луценко его перспективы понятны. Какие перспективы у Тимошенко?

— У Юлии Тимошенко была сложная в психологическом плане предвыборная ночь в первом туре. К утру она осознала своё поражение и выстроила стратегию на будущее.

В команде победителей её ни в каком качестве видеть не хотят. Раз так, то впереди долгие годы оппозиции. Оппозиции к Зеленскому.

Начиная с первого тура, именно Зеленский главный противник. Порошенко уже все. Именно команду Зеленского через какое-то время будут называть — «злочинна влада» и режим.

Отказ Тимошенко вывести людей и депутатов, несмотря на то, что все было готово, отказ от участия в дебатах в качестве рефери говорит о том, что Тимошенко решила не помогать Зеленскому.

Юлия Тимошенко, я скажу аккуратно — один из самых опытных украинских политиков, чтобы не сказать самый опытный. И дело не только в продолжительности политической жизни.

Дело в том, какая она была эта политическая жизнь. Логика политических процессов на Украине указывает на то, что Тимошенко возглавит антипрезидентскую оппозицию на Украине.

И эта оппозиция к Зеленскому будет сильной. Если Порошенко выдавят из Украины, то правый электорат Порошенко перейдёт к Юле.

Если не выдавят, то не удивляйтесь, если увидите, как Тимошенко объединится с Порошенко в борьбе с Зеленским. В прошлом они уже неоднократно воевали и мирились.

— Но ведь ни Бойко, ни Мураева с Вилкулом, очевидно, Зеленский во власти тоже не видит. Таким образом, они тоже будут оппозиции?

— Да. Очевидно, никого из них во власть не возьмут. Я не думаю, что Зеленский рискнёт пойти против мнения радикалов и националистов. В команде Зеленского будут бывшие регионалы, но не на публичных постах. Большинство населения Украины за прекращение войны. Шансы на то, что Зеленский согласится выполнять минские соглашения, достаточно большие. А значит, бывшим регионалам надо готовиться принимать Донбасс в состав Украины. Вряд ли это получится до этих парламентских выборов, но вполне возможно, произойдёт после них. Думаю, существует большая вероятность, что бывшие регионалы объединятся в одну политическую силу и даже, возможно, под брендом Партии регионов. Если это произойдёт, то это серьёзно ударит по Зеленскому. Не потому, что регионалы представляют угрозу Зеленскому как оппозиционеры. Олигархи и бизнес, который стоит за Бойко и Вилкулом, не могут быть в жесткой оппозиции к власти по определению. Дело в том, что если регионалы объединятся, то Юго-Восток Украины будет голосовать за них, а не за Зеленского. Карта Украины будет трехцветной. Запад желто-коричневый, центр зелёный, Юго-Восток бело-голубой.

— Каким будет Зеленский как президент?

— Я лично с Зеленским не знаком. Мне сложно составить его психологический портрет. Знаю его только с чужих слов. Думаю, что ему будет сложно. Все от него постоянно будут ждать шуток и реприз. Хуже всего, если он будет бороться с этим своей гиперсерьезностью. Тогда он из смешного клоуна превратится в злого клоуна. А это любимый персонаж для сценаристов в фильме ужасов. Ничего нет страшнее несмешного клоуна.