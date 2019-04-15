В ДНР заявили о войне за ресторан между ВСУ и «Правым сектором»

Между украинскими силовиками и бойцами запрещенной в России организации «Правый сектор» произошла перестрелка за развлекательный комплекс «Царская охота». Радикалы прибыли в Авдеевку и самовольно заняли помещение комплекса, не согласовав свои действия с ВСУ. В итоге погибли четыре военнослужащих и один экстремист.

Недалеко от Донецка прошла перестрелка между подразделениями украинских силовиков и бойцами запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России). Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Бойцы запрещенной в России организации прибыли в Авдеевку и самовольно заняли гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота», рассказал глава пресс-службы Народной милиции Даниила Безсонова. По его словам, они это сделали без согласования с командованием 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Выяснение вопроса, кому именно принадлежит территория комплекса, переросло в боестолкновение, потери понесли обе конфликтующие стороны», — добавил он, предположив, что в ВСУ могут обосновать потери как результат обстрелов со стороны подразделений ДНР, пытаясь замести следы.

В результате перестрелки, как сообщает Рен ТВ, ссылаясь на Безсонова, погибли четыре украинских военнослужащих, а также погиб один радикал запрещенной в России экстремистской организации и еще один получил ранения.

В середине марта депутат Верховной рады , глава украинского националистического «Национального корпуса» Андрей Билецкий в интервью изданию «Апостроф» рассказал о том, какие потери несет украинская армия в Донбассе.

«Мы уже после «Минска-2» потеряли более тысячи человек, это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери — это космические цифры для современных войн», — считает депутат.

При этом он рассказал о том, что украинские власти ничего не делают для «освобождения» Донбасса.

« [Киеву] лучше виртуальными рассказами о своих достижениях перебивать эту тему, чем объяснять, почему на пятый год войны не продвинулись никуда», — передает его слова НСН.

Билецкий считает, что необходимо «уничтожать силу России, вызвать там анархию, возможно, гражданскую войну, войну на Кавказе, социальный кризис».

Во время «кризиса» проводить молниеносную наступательную операцию, которая, по его мнению, будет в несколько раз ниже по численности потерь, чем расположение армии по передовой линии.

«Но для начала надо ослабить врага, а потом уже возможна короткая военная операция», — отметил он.

В октябре прошлого года советник главнокомандующего вооруженных сил Украины, лидер экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош сообщил, что его бойцы разместятся в подразделениях территориальных отрядов обороны. Таким образом они уйдут с линии боев в Донбассе, передает ФАН.

По словам Яроша, оттуда, на момент выведения радикалов, уже ушли 5-й и 8-й батальоны «добровольческой армии». По его мнению, националистические военизированные соединения являются «инструментом в руках политиков или криминалитета».

Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов ответил, что такие заявления — это всего лишь «информационная шелуха». «В реальности все это никак не влияет на интенсивность обстрелов и тактику украинской стороны», — добавил он, отметив, что у него нет информации о том, что подразделения Яроша полностью покинули линию столкновения в Донбассе.

Он считает, что такие заявления предназначены для СМИ, чтобы создать видимость каких-то «мирных» шагов со стороны украинского военно-политического руководства.

Конфликт между ВСУ и запрещенной в России экстремисткой организаций «Правый сектор» обострился 8 августа 2017 года. В тот день в ДНР сообщили, что националисты начали операцию возмездия против украинских военных.

«По имеющейся у нас информации, главари данной организации [«Правого сектора» (организация запрещена в России)] после вчерашнего обстрела объявили сбор своих группировок для совершения акта возмездия командованию и военнослужащим ВСУ. Сегодня [8 августа] около 19.00 в районе Марьинки (под Донецком) обнаружена колонна из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей «КрАЗ», а в районе Краматорска — колонна из 28 грузовых автомобилей с националистами «Правого сектора» (организация запрещена в России). Вся техника двигалась в южном направлении, в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады», — заявили в оперативном командовании.

По этой причине все подразделения ВСУ на Мариупольском направлении были приведены в боевую готовность.

Эта операция — месть за то, что днем 6 августа реактивная артиллерия подразделения 59-й бригады ВСУ нанесла удары по формированиям «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) в районе населенного пункта Пищевик. Украинские реактивные системы залпового огня «Град» атаковали позиции радикалов с территории населенного пункта Заможнее. Обстрелянный поселок расположен в одном километре от линии соприкосновения сил ДНР и Украины.

«Донецкое агентство новостей» сообщало, что мотивы действий украинских силовиков не были известны, но в ДНР не раз говорили о планах украинского военного командования нейтрализовать неподконтрольные центру подразделения националистов.