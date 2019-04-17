Украинцы покупают «кота в мешке». Политолог о популярности Зеленского

Руководитель фонда «Украинская политика» в эфире НСН предрек скорое разочарование избирателям в случае победы Зеленского

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко , почти втрое. Как показал опрос Киевского международного института социологии, среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, 72,2 процента проголосовали бы за Владимира Зеленского; 25,4 процента — за Петра Порошенко; 2,4 процента — испортили бы бюллетень. Таким образом, разрыв между Зеленским и Порошенко составляет почти 47%.

Однако руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил НСН, что в случае победы Зеленского у большинства планирующих отдать за него свой голос наступит разочарование, потому что избиратели по сути покупают «кота в мешке» (слушайте аудио).

«По большому счету голосуют за Зеленского только ради того, чтобы не достались голоса Порошенко. Последний стал большим разочарованием для части граждан, поэтому люди лучше отдадут голоса за «кота в мешке». Он ни разу не выступил с публичной речью, где обозначил бы стратегию и видение развития государства. Но при этом голосуют охотнее за шоумена, потому что за годы президенства Порошенко наделал много ошибок. Он потерял часть избирателей, симпатизировавших ему в 2014 году. При этом, если победит Зеленский, то граждан ждет очень большое разочарование. Его ждет обвал рейтинга, поскольку сегодня каждый наполняет его своим содержанием, каждый хочет верить, что он будет отражать именно его надежды и чаяния. Но в результате Зеленский уже к парламентским выборам, если, конечно, они не будут досрочными, может потерять большое количество сторонников», — отметил эксперт.

Добавим, что кандидаты так и не договорились о месте и времени проведения дебатов. Порошенко пришел на стадион «Олимпийский» 14 апреля, а Зеленский собирается туда 19 апреля.

При этом, как выяснили социологи, для большинства избирателей дебаты не станут решающим аргументом при решении, за кого голосовать. Опираться на очную встречу, отдавая свой голос за того или иного кандидата, будут меньше 15% избирателей.