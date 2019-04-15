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Состав Рады полностью обновится после выборов в парламент, считает Савченко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве, считает, что состав Рады полностью обновится после выборов в парламент, а на смену старым партиям придут молодые политики.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Во второй тур вышли кандидат в президенты Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Второй тур пройдет 21 апреля. Выборы в парламент состоятся осенью 2019 года.
"Я не думаю, что удастся в парламент зайти старым партиям осенью. Просто не удастся. Они себя дискредитировали… Нужно подходить к новым, современным подходам народовластия, и про это Зеленский говорит, в том числе… Поэтому я думаю, что народ поддержит. Я думаю, что парламент будет абсолютно новый. Я думаю, что у нас достаточно молодых людей, чтобы создавать новые политические силы… Новый президент — свежий парламент. Заканчиваем со всем старым", — заявила Савченко в понедельник на заседании суда в городе Бровары. Трансляция велась на ее странице в Facebook.
По ее мнению, старые политические силы будут мешать работе нового президента.
"Все мы уже понимаем, что этот парламент заточен на то, чтобы съесть Зеленского, не дав ему родиться. Все мы видим программы разных курсов, новых курсов, которые будут пытаться делать все, чтобы президент стал марионеткой, чтобы можно было дальше в парламенте старыми политическими силами, которые 27 лет при власти, делать то, что они делают. Я думаю, что тут на защиту станет народ", — отметила она.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Верховный суд Украины по ходатайству Генпрокуратуры определил, что дело в отношении Савченко и главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана о подготовке терактов в Киеве будет рассматривать Черниговский районный суд.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Генпрокуратура РФ , Верховная Рада
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