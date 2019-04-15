В Киеве ждут прилета разоблачителя окружения Порошенко

Бывший депутат Верховной рады и экс-председатель правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрий Крючков будет экстрадирован на Украину , как он сам этого хотел, и даст показания против окружения действующего президента страны Петра Порошенко . Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник из окружения Крючкова.

По его словам, адвокаты встретят Крючкова в аэропорту "Борисполь". После этого его отвезут в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), где ему изберут меру пресечения.