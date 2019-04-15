В Киеве ждут прилета разоблачителя окружения Порошенко 

Бывший депутат Верховной рады и экс-председатель правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрий Крючков будет экстрадирован на Украину, как он сам этого хотел, и даст показания против окружения действующего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник из окружения Крючкова.
По его словам, адвокаты встретят Крючкова в аэропорту "Борисполь". После этого его отвезут в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), где ему изберут меру пресечения.
Как отмечается, в марте в эфир вышло расследование телепрограммы "Схемы", в котором говорилось, что многомиллионные доходы от деятельности "Энергомережи", которую возглавлял Крючков, получили Порошенко, а также глава его администрации Игорь Райнин и депутат Верховной рады Игорь Кононенко.