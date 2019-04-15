Гонимый, но отмщенный. Противники обещают загнать Порошенко в угол, но и у Зеленского будут проблемы

Когда до второго тура президентских выборов на Украине остаются считаные дни, противники и сторонники кандидатов начинают обсуждать перспективы своих боссов — политические, административные и юридические. И тут оказывается, что у обоих претендентов на высший пост перспективы нерадужные — у одного нищета и гонения, у другого — месть и волнения.

«После завершения каденции на посту президента я хотел бы стать членом Европейского парламента от Украины. Я уверен, что это сверхзадача — чтобы Украина, как член Евросоюза, наконец, получила свое представительство в Европарламенте», — заявил кандидат в президенты Петр Порошенко 5 лет назад.

На днях кандидат Порошенко снова заявил о своих амбициях европарламентария. «В 2024 году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента», — ответил он журналисту на вопрос, чем займется в случае проигрыша Владимиру Зеленскому

Пока это даже технически невозможно, так как Украина сможет выдвинуть своего представителя в законодательный орган ЕС только после обретения членства. И через пять лет, и через десять эта перспектива выглядит фантастической. Значит ли это, что Порошенко признал: его отставание от конкурента во втором туре уже непреодолимо?

Трудно сказать, учитывая характер и закалку президента. Он будет стоять до конца. Но последние рейтинги кандидатов не оставляют шансов Порошенко продолжить свою политическую карьеру в кресле президента. 11 апреля были опубликованы свежие социологические опросы, согласно которым за Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 61% избирателей, а за действующего президента — всего 24%. Каждый шестой гражданин Украины пока не определился с выбором.

Рейтинг Порошенко падает все ниже. Пока Европарламент иллюзорен, зато парламент украинский очень близко. Выборы в Верховную Раду — очередная битва политических титанов Украины, которая развернется уже в ближайшее время. Именно ставка на парламентские выборы объясняла вялую кампанию Юлии Тимошенко в последний месяц перед голосованием первого тура, когда стало ясно, что она не проходит во второй тур.

Вероятно, у команды Порошенко тоже есть план Б, и она готовится отыграть свое поражение на предстоящих выборах в Раду. Так что тот факт, что Зеленскому в качестве президента придется договариваться с депутатами и создавать новое большинство, понимают все.

Без самой многочисленной фракции, БПП, сделать это будет проблематично. А без большинства назначение руководителей ключевых ведомств невозможно.

Мустафа Найем считает, что все ключевые решения будет принимать уже новоизбранный парламент. И подождать придется до осени. Распустить Раду сейчас новый президент не успеет (по Конституции, это нельзя сделать за полгода до выборов парламента), так что у проигравших будет шесть месяцев, чтобы собрать новую армию своих сторонников и дать решающий бой новому лидеру.

«Независимо от того, кто выиграет выборы, новому президенту потребуется большинство в парламенте. Как минимум для назначения нового Генпрокурора, главы СБУ, МИД и Минобороны. Конечно, есть и экзотический вариант, что Петр Порошенко оставит Юрия Луценко, а Владимир Зеленский согласится работать с действующей командой. На данный момент ни у Петра Порошенко, ни у Владимира Зеленского контролируемого большинства для таких (пере) назначений нет. Возникает вопрос: может ли новый президент распустить парламент? Теоретически — да. На практике, учитывая сроки, думаю, нереально. Таким образом, очевидно, что сразу после выборов начнутся торги, фракции выдвинут свои требования, и ключевые президентские назначения окажутся под угрозой или будут заблокированы. Долго уговаривать смысла тоже не будет, очередные парламентские выборы должны состояться всего через несколько месяцев», — написал на своей странице в Facebook нардеп Найем.

Ярые оппоненты Петра Порошенко, а также политологи не видят политического будущего президента в случае поражения во втором туре — ни на Украине, ни тем более в Европе.

«Для того чтобы он оставил более-менее приличный след в истории, провокационную кампанию (против Зеленского. — Ред.) надо прекратить, иначе все это приведет к ухудшению положения Порошенко и до второго тура, и после него, — рассказал в эфире одного из украинских телеканалов политолог Михаил Погребинский. — Но Порошенко будет бороться до конца. Он не может посыпать голову пеплом и уйти. Нужно время подготовиться. Самолеты должны стоять, чемоданы, нужно собрать многих людей».

Незавидную судьбу обещает Порошенко и юрист Андрей Портнов