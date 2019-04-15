«С Донбассом поступим по-новому». Как Зеленский взорвал украинскую политику

Поход в президенты

Люди разобщены, стоят с хмурыми лицами, чего-то ждут. Ждут, когда кончится "эпоха жадности, бедности, вранья". Сквозь толпу проносится авто с мигалками. Знакомый голос с хрипотцой перечисляет: "Это мы, кого поделили на правильных и неправильных, на малороссов и тех, кто в вышиванках. Это мы, кого называют быдлом, клоунами, хохлами. Но мы — украинцы. На западе, востоке, севере, юге и центре. Мы устали стоять на месте". Наконец загорается зеленый свет, люди идут навстречу друг другу, голос за кадром продолжает: "Поэтому мы идем дальше — украино— и русскоговорящие, состоятельные и безработные. Те, кто защищает Украину, и те, кого вынудили искать счастье за границей. Мы разные, но мы такие одинаковые. Объединимся, чтобы двигаться вперед".

Ролик озвучил Владимир Зеленский. У него есть все шансы победить во втором туре президентских выборов, который состоится 21 апреля. Этот успешный актер и шоумен хорошо знаком не только украинской, но и российской публике — в начале нулевых его команда из Кривого Рога "95 квартал" играла в высшей лиге КВН. Зеленский неизменно выходил на сцену в черной футболке и черных кожаных штанах. Сейчас он шутит про компромат на себя: "Я думаю, этим штанам посвятят отдельное ток-шоу. Скажут: почему этот человек ходит в штанах, когда вся страна без штанов? И нет ли в штанах Зеленского руки Кремля?"

Команда "95 квартал" собирала огромные залы, сам артист снимался в популярных комедиях, стал продюсером, работал на радио, в рекламе, купил загородный дом в престижном поселке под Киевом. А потом решил пойти в президенты. Сначала в кино: в роли учителя истории Голобородько в сериале "Слуга народа". Затем и в реальной жизни: он долго тянул с ответом на вопрос, участвует в кампании или все же шутит. Из этого он тоже делал шоу.

"Моя жизнь превратилась в кошмар. Все вокруг задают один и тот же вопрос: ну что, ты идешь или нет? — так начиналось его выступление на сцене, в котором он рассуждал о плюсах и минусах похода в президенты. "У меня есть юридическое образование — это плюс. Но у меня нет опыта работы в политике и это… — Зеленский делает паузу. — Жирный плюс". Зал смеется. Артист продолжает: "Можно ли стать президентом и не воровать? Вопрос риторический — пока никто не пробовал". В зале уже хохочут. "Есть другой вопрос: можно ли воровать, но так, чтоб никто не заметил? Все пробовали — ни у кого не получалось!" Зал аплодирует.

Мечтал о дипломатии, но стал кавээнщиком

Зеленский родился в Монголии , в семье инженеров. Его отец строил горно-обогатительные комбинаты, сейчас он профессор, возглавляет кафедру кибернетики и вычислительной техники. Отец очень хотел, чтобы сын стал программистом. Но для мальчика, попавшего в Кривой Рог в начале 90-х, было куда важнее научиться постоять за себя на улицах. И пока он не начал заниматься греко-римской борьбой, а потом тяжелой атлетикой, ему приходилось туго. "Город был мрачный, но с законами: если идешь с девушкой — не тронут", — рассказывал в интервью будущий кандидат в президенты. Но о Кривом Роге отзывался с теплом. В отличие от Москвы, где прожил шесть лет: "Можно постучаться в дверь, и не откроют".

В школе с углубленным изучением английского Зеленский мечтал поступить в МГИМО и стать дипломатом. В 16 лет получил грант на бесплатное обучение в Израиле, но отец не пустил. И действительно, многие воспользовавшиеся этой возможностью на родину уже не возвращались. Сейчас Зеленский говорит, что никогда не хотел покидать Украину, хотя в юности сильно расстроился из-за запрета отца.

В итоге его судьбу определил КВН. Талантливый юморист, Зеленский сделал блестящую карьеру в шоу-бизнесе. Кстати, выступал перед многими политиками, в том числе перед российскими президентами Владимиром Путиным Дмитрием Медведевым . И если Медведев хвалил команду за острые шутки, то о реакции Путина Зеленский не рассказывает — ссылается на то, что не помнит.

А потом был очень успешный сериал "Слуга народа". И выдуманный сюжет неожиданно стал воплощаться в реальности.

"Хотела бы я найти того, кто первым предложил эту идею (идти в президенты, как герой сериала. — Прим. ред.)", — говорила в одном из редких интервью жена Зеленского Елена. Они знают друг друга со школы, учились в параллельных классах. У супругов двое детей, несколько лет назад старшая дочь приходила на конкурс "Рассмешите комика", в жюри сидел Зеленский и очень переживал за нее. Признавался, что жена не раз упрекала его в том, что при такой работе и долгих съемках он не всегда находит время на детей. Сейчас она переживает еще больше — если муж выиграет выборы, будет встречаться с семьей куда реже. А роль первой леди Елене, кажется, не по душе. И публичности она совсем не хочет — просит мужа не публиковать фото в соцсетях.

"У нас в семье есть лидер, я помогаю ему и поддерживаю его как могу, но мне кажется, перетягивать одеяло на себя было бы абсолютно неправильно", — рассуждает Елена. Зеленский образ крепкого семьянина тоже не эксплуатирует, личную жизнь старается не афишировать.

Шутки в сторону

"Если меня выберут, сначала будут поливать грязью, потом начнут уважать, а когда уйду, будут плакать", — Зеленский говорит о себе без лишней скромности. На первых порах его участие в кампании казалось шуткой, отвлекающим маневром, но после первого тура уже никто не смеялся — Зеленский стал безусловным лидером с существенным отрывом от опытных политиков. И заставил вслушиваться в свои слова — есть ли хоть какая-то внятная программа у этого человека?

Вот об этом известно немного. Во-первых, Зеленский считает, что одного президентского срока достаточно. Надо поступать по совести и главное — не мешать людям, они сами поднимутся. "Хочу, чтоб украинцы трошечки заплыли жирком, чтоб субкультура нищеты удалилась", — говорит он на смеси русского и мовы.

Язык как раз не должен быть камнем преткновения, повторяет Зеленский. Сам он в Россию не ездит ("Мне там плохо"), но коллег, гастролирующих по соседней стране, не осуждает и выступает против запрета на въезд российских артистов.

Вторая четкая позиция — нельзя идти войной на Донбасс, надо сохранить человеческие жизни. Прекратить стрельбу и заняться экономикой. Необходимо развернуть информационную кампанию за жителей "временно оккупированных территорий", перезапустить отношения, начать платить пенсии.

На вопрос, готов ли он к переговорам с Путиным, Зеленский отвечает самоуверенно: "Да". "А с Трампом?" —"Ну мы ж из одного бизнеса", — смеется бывший шоумен.

В остальном планы кандидата — загадка, как и отношения с олигархом Игорем Коломойским, которому приписывают его финансирование. Недавно штаб Зеленского озвучил список тех, кто мог бы войти в команду будущего президента. Это топ-менеджеры, адвокаты и другие узкопрофильные специалисты-технократы. Примечательно, что в одном из эпизодов сериала "Слуга народа" президент Голобородько грозит уволить всех чиновников и взять вместо них топ-менеджеров из бизнеса.

"За ним точно стоят какие-то политические силы, — предполагает в разговоре с РИА Новости жительница Киева Анастасия Дьякова . — Например, у Зеленского очень хорошая политическая кампания, которую кто-то ведь финансировал: в интернете, соцсетях, создали целую сеть штабов. Никакой оппозиции и близко не удавалось такое. Зеленский был очень открыт не столько для медиа, сколько для пиара. При этом интервью почти не давал и в дебатах не участвовал — пиарщики просто не дали ему проколоться".

Анастасия уточняет, что Зеленский-человек так и неизвестен Украине, но Зеленский-шоумен очень хорош — молодой, веселый, решительный: "Ну как такого парня упустить?"

"А я это воспринимаю просто как шоу для отвлечения внимания от насущных проблем, — говорит другая собеседница РИА Новости — Лина Гуськова, дизайнер из Луганска. — Но адекватных кандидатов попросту не было. А Зеленский — против всех. И я не думаю, что люди поверили в его профессиональные качества или медийный голос. Просто проголосовали по приколу, так как бабка Тимошенко и дедка Порошенко всем надоели".

Магия телевидения

"О Зеленском как политике пока можно судить лишь по сериалу. Впрочем, политические качества его героя Голобородько и подкупили избирателей, — объясняет в разговоре с РИА Новости автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин. — Голосуя, многие верят, что он будет таким же честным и неподкупным президентом, как на экране. Магия телевидения сыграла свою роль".

Причем Зеленский провел интересную избирательную кампанию, нетипичную для Украины, — она шла параллельно с сериалом. И телешоу можно рассматривать как его предвыборную стратегию, добавляет эксперт. Многое из того, что говорит экранный президент Голобородько, повторяет в реальности и кандидат на высший государственный пост Зеленский. Вопрос лишь в том, различает ли сам Зеленский героя сериала и настоящего президента.

Скоркин отмечает, что избирателям симпатичны человеческие качества Зеленского: он много лет работает с одними и теми же людьми, значит, умеет дружить. Не выглядит лицемером. И хотя многие коллеги говорят, что в работе он авторитарен, от Зеленского все равно исходит ощущение легкости.

"Образ юмориста всех расслабляет, но не исключено, что он окажется жестким руководителем, — говорит собеседник РИА Новости. — Разочарования неизбежны. На Украине очень быстро создают кумиров и также быстро их низвергают. Того же Порошенко многие поддерживали вначале, а сейчас у него самый большой антирейтинг. Та же история с Ющенко, Януковичем".

Критики Зеленского считают, что он слаб, что он агент Кремля и сведет на нет прозападный курс. Кроме того, многие голосуют не за Зеленского, а просто потому, что все остальные надоели. Но это, скорее всего, не слабость Зеленского, это отражение ситуации, сложившейся в стране, продолжает Скоркин.

"Получилось, что Зеленский аккумулировал этот запрос на перемены, подхватил и покатился дальше. Но рисков много и ставки очень высоки, — подчеркивает он. — Ему нужно понимать, что любое отступление от образа кандидата против элит станет политической смертью".

Главная надежда, которую возлагают на Зеленского, в том, что он сломает систему, когда частные олигархические интересы доминируют над государственным. И эта надежда украинцев даже сильнее, чем их протест против набивших оскомину системных политиков из прошлого.