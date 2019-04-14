«Конец»: неизвестные подделали агитацию Порошенко

Провокационные рекламные щиты появились в нескольких городах Украины . Они выполнены в стилистике агитационных материалов действующего президента страны и кандидата на новый срок Петра Порошенко

Вместе с тем, они явно направлены против главы государства. Украинский лидер изображён на них смотрящим не в центр плаката, а куда-то за его пределы. Виден лишь затылок Порошенко, который якобы куда-то уходит.

Картинка сопровождается надписью «Конец».

Как сообщают пользователи соцсетей, такие щиты замечены в Киеве, Одессе, Днепре и Черкассах и других городах.