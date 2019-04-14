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«Конец»: неизвестные подделали агитацию Порошенко 

News.ru 39 минут назад
Провокационные рекламные щиты появились в нескольких городах Украины. Они выполнены в стилистике агитационных материалов действующего президента страны и кандидата на новый срок Петра Порошенко.
Вместе с тем, они явно направлены против главы государства. Украинский лидер изображён на них смотрящим не в центр плаката, а куда-то за его пределы. Виден лишь затылок Порошенко, который якобы куда-то уходит.
Картинка сопровождается надписью «Конец».
Как сообщают пользователи соцсетей, такие щиты замечены в Киеве, Одессе, Днепре и Черкассах и других городах.
Ранее News.ru писал, что команда политического конкурента президента — Владимира Зеленского — объявила о запуске флешмоба «Шотутдумать»: с таким хештегом необходимо выкладывать видео в соцсети. На идею сторонников шоумена натолкнуло видео, на котором автор снял разбитую дорогу на фоне рекламного баннера с надписью «Думай» и эмоционально поинтересовался за кадром: «Шо тут думать?».
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Комментарии3
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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