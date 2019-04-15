В соцсетях появились снимки билбордов, размещённых в разных городах Украины, на которых изображён затылок президента Петра Порошенко и надпись «Конец». По данным РИА Новости, плакаты появились в Киеве, Днепре, Черкассах, Харькове, Одессе и Сумах.
Журналисты отмечают, что стилистика, в которой выполнены билборды, напоминает манеру дизайнеров избирательного штаба действующего лидера страны. При этом на изображении виден только мужской затылок в профиль, который аналитики трактуют как намёк на скорый уход Порошенко с поста президента.
В администрации главы государства сотрудникам «Громадське ТВ» заявили, что никакого отношения к акции не имеют.
«Да вы смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы вешать такую глупость», — заявил руководитель главного департамента информационной политики Владимир Горковенко.
Тем временем пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало подчеркнул, что плакаты размещены с нарушением законодательства, сообщает «Украинская правда».
«На лиц, которые разместили политическую рекламу, будут составлены соответствующие административные материалы», — отметил Тракало. По его словам, в ближайшее время коммунальные службы демонтируют билборды.