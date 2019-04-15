«Конец»: на Украине появились плакаты с «уходящим» Порошенко

Журналисты отмечают, что стилистика, в которой выполнены билборды, напоминает манеру дизайнеров избирательного штаба действующего лидера страны. При этом на изображении виден только мужской затылок в профиль, который аналитики трактуют как намёк на скорый уход Порошенко с поста президента.

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«Да вы смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы вешать такую глупость», — заявил руководитель главного департамента информационной политики Владимир Горковенко.

Тем временем пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало подчеркнул, что плакаты размещены с нарушением законодательства, сообщает «Украинская правда».