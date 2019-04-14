Порошенко: Медведчук — представитель Путина, а не Украины

Так он отреагировал на вопрос журналистов о встречах с политиком.

Он не представляет президента Украины и не будет представлять. Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, потому что её там нет, — сказал Порошенко.

По его словам, у Медведчука была одна функция — заниматься освобождением пленных на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, проходящих в Белоруссии.

Президент Украины отметил, что в настоящее время участие политика в обсуждениях приостановлено, так же, как и встречи с ним, передаёт ТАСС.

Как писал ранее, Медведчук заявил, что его партия ни при каких условиях не отступит от плана по реализации автономии на территории Донбасса. Так он прокомментировал предложение создать автономный регион Донбасс в составе Украины. С его слов, это предполагает создание на территории собственных органов государственного управления, в том числе парламента и правительства.