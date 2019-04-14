Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко: Медведчук — представитель Путина, а не Украины 

News.ru 1 час назад
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук представляет интересы российского лидера Владимира Путина, а не своего государства.
Так он отреагировал на вопрос журналистов о встречах с политиком.
Он не представляет президента Украины и не будет представлять. Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, потому что её там нет, — сказал Порошенко.
По его словам, у Медведчука была одна функция — заниматься освобождением пленных на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, проходящих в Белоруссии.
Президент Украины отметил, что в настоящее время участие политика в обсуждениях приостановлено, так же, как и встречи с ним, передаёт ТАСС.
Как писал ранее, Медведчук заявил, что его партия ни при каких условиях не отступит от плана по реализации автономии на территории Донбасса. Так он прокомментировал предложение создать автономный регион Донбасс в составе Украины. С его слов, это предполагает создание на территории собственных органов государственного управления, в том числе парламента и правительства.
News.ru: последние новости
Штабы Зеленского и Порошенко не договорились о дате дебатов Зеленский сдал анализы без Порошенко из-за провокации Зеленский поблагодарил украинских военных за поддержку
Комментарии24
Украина , В мире , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не больше»: Порошенко вспомнил о мечте Путина52
«Вы что, хотите майдан? Езжайте на Украину»27
Миллион за еду? Раскрыты траты Пугачевой на банкет31
«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел301
Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву232
Видео
«Не больше»: Порошенко вспомнил о мечте Путина
Украина В мире
Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву
Политика Конфликты
«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел
В мире Украина
На митинге в поддержку Порошенко произошла давка
В мире Украина
Не дай боже. Порошенко рассказал о действиях при поражении
В мире Украина
Япония нашла новый повод для претензий к РФ по Курилам
Политика
Запугивают немцев. В Крыму ответили на ноту протеста Киева
Политика
Порошенко прибыл на стадион
В мире Украина
Порошенко поставил ультиматум Зеленскому
В мире Украина
Все силы: Су-22М3 и МиГ-23 брошены в бой в Ливии
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение