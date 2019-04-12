Украинцев возмутила перепалка Порошенко с Зеленским в прямом эфире

Украинских интернет-пользователей возмутил спор действующего главы государства Петра Порошенко с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в эфире телеканала "1+1".

Перепалка разразилась во время программы "Право на власть". Порошенко, присутствовавший в студии, общался со своим оппонентом во втором туре выборов по телефонной связи. По словам Зеленского, украинский лидер пригласил его на дебаты, зная, что он находится в Париже. Кандидаты начали спорить, после чего Зеленский прервал звонок.

Зрители назвали перепалку "базарными разборками" и выразили опасения, что предстоящие дебаты будут проходить в похожем "формате". Однако мнения пользователей насчет поведения кандидатов на пост главы государства разделились. Некоторые комментаторы указали, что действующий президент "не привык к неудобным вопросам" и потому не решился лично поговорить с Зеленским.

"Порошенко хотел приехать на "Право на власть" и, зная, что Зеленский в Париже, обвинить его в трусости. Но Владимир, пусть и по телефону, поставил его на место", — считает Анастасия Савкина.

"Правильно. Бросил трубку, попрощавшись. Нечего туфту от Порошенко слушать. Поставил точку, и дело в шляпе", — написал один из пользователей.

"Мне понравилась фраза Зеленского Порошенко "Ваши последние слова будут 22 апреля", — отметили в комментариях.

Другие пользователи раскритиковали Зеленского за то, что он прервал разговор с украинским президентом.

"Мое отношение к человеку, который не дослушал и бросает трубку, — хам", — написал один из комментаторов.

"Бросить трубку, не завершив разговор, — это признание своей слабости", — считает Валентин Ким.

На Украине 31 марта состоялись выборы главы государства. Ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого для победы в первом туре количества голосов. Во второй тур, назначенный на 21 апреля, вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский.