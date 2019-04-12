Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинцев возмутила перепалка Порошенко с Зеленским в прямом эфире 

РИА Новости 38 минут назад
Украинских интернет-пользователей возмутил спор действующего главы государства Петра Порошенко с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в эфире телеканала "1+1".
«Слуга народа» пытается всеми силами увильнуть»: эксперты усомнились в проведении дебатов Зеленского и Порошенко
Перепалка разразилась во время программы "Право на власть". Порошенко, присутствовавший в студии, общался со своим оппонентом во втором туре выборов по телефонной связи. По словам Зеленского, украинский лидер пригласил его на дебаты, зная, что он находится в Париже. Кандидаты начали спорить, после чего Зеленский прервал звонок.
Зрители назвали перепалку "базарными разборками" и выразили опасения, что предстоящие дебаты будут проходить в похожем "формате". Однако мнения пользователей насчет поведения кандидатов на пост главы государства разделились. Некоторые комментаторы указали, что действующий президент "не привык к неудобным вопросам" и потому не решился лично поговорить с Зеленским.
"Порошенко хотел приехать на "Право на власть" и, зная, что Зеленский в Париже, обвинить его в трусости. Но Владимир, пусть и по телефону, поставил его на место", — считает Анастасия Савкина.
"Правильно. Бросил трубку, попрощавшись. Нечего туфту от Порошенко слушать. Поставил точку, и дело в шляпе", — написал один из пользователей.
"Мне понравилась фраза Зеленского Порошенко "Ваши последние слова будут 22 апреля", — отметили в комментариях.
Другие пользователи раскритиковали Зеленского за то, что он прервал разговор с украинским президентом.
"Мое отношение к человеку, который не дослушал и бросает трубку, — хам", — написал один из комментаторов.
"Бросить трубку, не завершив разговор, — это признание своей слабости", — считает Валентин Ким.
На Украине 31 марта состоялись выборы главы государства. Ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого для победы в первом туре количества голосов. Во второй тур, назначенный на 21 апреля, вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский.
Последние новости
Трамп объявил о госперевороте в США Перепалка Порошенко и Зеленского в прямом эфире (видео) На Урале священника отправили служить в село из-за фото жены
Комментарии35
Украина , Видео , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дебатов не будет? Зеленский пытается «увильнуть»77
Получите: Россия выставила счет за «подпорченный» Крым316
Удар исподтишка: Литва вручила России ноту55
Умер Сергей Страхов
«Пересохло во рту»: Тимошенко сделала признание42
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Появилось видео встречи Зеленского и Макрона
В мире Европа
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Политика Армия
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть
Общество
Погода на выходные: будет облачно и дождливо
Погода Общество
На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин
В мире Украина
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив
В мире Армия
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Наука и техника Статьи
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение