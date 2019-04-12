Холодное блюдо Коломойского. Он возвращается, чтобы взыскать и отомстить

Сейчас, когда стало ясно, кто победит в президентской гонке, особенно отчетливо звучит вопрос: является ли Зеленский «марионеткой Коломойского»? И Зеленский, и Коломойский категорически опровергают любые намеки на этот счет, но подозрения все равно остаются. А кроме подозрений есть и интересы бежавшего с Украины олигарха на его Родине

Недавнее расследование украинских журналистов показало, что за два предыдущих года Зеленский 13 раз летал в Женеву и Тель-Авив в то время, когда там находился Коломойский.

Конфликт олигархов

Действующий президент Украины Петр Порошенко , комментируя результаты первого тура выборов, назвал своего конкурента Владимира Зеленского марионеткой олигарха Игоря Коломойского, намекая на то, что все проекты шоумена осуществлялись на телеканалах, подконтрольных олигарху. Зеленский быстро нашелся и ответил, что Порошенко марионетка Олега Свинарчука, намекая на скандал с оборонными поставками. Счет, конечно, 1:1, но если упоминание Свинарчука скорее демагогический ход, то темная тень Коломойского серьезно отягощает имидж новоявленного кандидата в президенты. Если за Зеленским и в самом деле стоит опальный олигарх, это значит, что, во-первых, кандидатом руководит один из умнейших людей Украины, а во-вторых, он имеет доступ к колоссальным финансовым ресурсам.

Спрашивается, зачем Игорю Валерьевичу нужен смешной мальчик из телевизора? Объяснить это нетрудно. У Игоря Коломойского и в самом деле есть претензии к действующему президенту. Ведь только за последний год доходы Петра Порошенко выросли в сто раз, а вот состояние Коломойского за тот же период, по оценке Forbes, уменьшилось вдвое — до $1,1 млрд Похоже, что Игорь Коломойский не согласен с тем, чтобы на Украине паразитировал один Порошенко, и намерен вернуть утраченное.

И хотя ранее Коломойский утверждал, что выдвижение Зеленского на президентские выборы «не является местью Порошенко за национализацию одного из крупнейших коммерческих банков Украины „Приватбанка“», украинский олигарх уже заявил, что как минимум ожидает компенсации за национализацию "Приватбанка" в том или ином виде.

Богатейший украинец

На самом деле национализация «Приватбанка» не сделала олигарха нищим. По результатам прошлого года Игорь Коломойский вошел в семерку украинцев в ежегодном рейтинге миллиардеров от американского журнала Forbes. Активы совладельца группы "Приват" оцениваются в $1,1 млрд, и он находится на 1947-й позиции рейтинга Forbes.

Начав заниматься предпринимательством в далеком 1985 году, Игорь Коломойский построил могущественную промышленно-финансовую империю, одну из самых мощных и влиятельных на Украине. Считается, что он играет первую скрипку в группе «Приват» как по степени участия в принятии решений, так и по доле собственности.

В активах группы — металлургические и ферросплавные заводы, горно-обогатительные комбинаты, ряд предприятий ТЭК (нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и реализующих готовые нефтепродукты). Среди наиболее известных структур: «Укрнафта», «Нефтехимик Прикарпатья», Приватинтертрейдинг (монополист на рынке марганцевой руды Украины).

В рейтинге богатейших украинцев, составленном летом 2006 года журналом «Корреспондент», Коломойский с состоянием $2,8 млрд занял почетное третье место (после Рината Ахметова Виктора Пинчука ). На 2014 год, согласно «ТОП-100 самых богатых украинцев» журнала «Новое время», состояние Игоря Коломойского составляло $2,3 млрд, по версии журнала «Фокус» — $3,398 млрд, а по версии журнала «Forbes Украина» — $1,8 млрд В 2017 году Коломойский занял 5-е место среди самых богатых людей Украины и 1795-е в мире с оценкой состояния в $1,1 млрд по версии журнала «Forbes».

Утраченный «Приватбанк»

"Приватбанк" — крупнейший коммерческий банк на Украине — был национализирован в декабре 2016 года, 100% акций перешли к Министерству финансов Украины. Бывший собственник уступил акции за 1 грн. На докапитализацию банка государство потратило более 155 млрд грн ($5,7 млрд). В декабре 2017 года уже государственный "Приватбанк" подал в суд на своих бывших владельцев Коломойского и Геннадия Боголюбова . Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $1,9 млрд, проведя ряд незаконных операций с мнимыми кредитами. Тогда же лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые предположительно принадлежат им или находятся под их контролем. В решении от ноября 2018 года судья оставил всемирный арест активов в силе. К слову, государству задолжал не только «Приватбанк», другие крупные предприятия группы "Приват" должны крупные суммы в виде неуплаченных налогов, дивидендов или выведенной прибыли.

В начале года в рамках дела о растрате рефинансирования НБУ Печерский суд Киева наложил арест на земельные участки горнолыжного курорта "Буковель", посчитав, что он также связан с бывшими владельцами «Приватбанка». В феврале 2019 года Коломойский, его бизнес-партнер Боголюбов и кипрская компания Triantal Investments Ltd. обжаловали в Хозяйственном суде Киева национализацию "Приватбанка". Иск направлен против украинского правительства

В атмосфере нефти и газа

Группе «Приват» принадлежит более 40% крупнейшей нефтедобывающей компании Украины "Укрнатфа", контрольный пакет компании находится у государства. "Укрнафта" владеет 1936 нефтяными и 168 газовыми скважинами, а также тремя газоперерабатывающими заводами для производства сжиженного газа и конденсата. Под контролем компании находятся 43 буровые установки и сеть из 537 АЗС. За 2018 год «Укрнафта» получила 6,6 млрд грн ($240 млн) прибыли.

Долгое время "Укрнафтой" руководил менеджмент, подконтрольный Коломойскому. Операционный контроль над компанией давал олигарху возможность принимать решения в пользу своих финансовых интересов. Руководство "Укрнафты" сменилось лишь летом 2015 года. Помогли это сделать внесенные изменения в закон "Об акционерных обществах", что позволило государству провести собрания акционеров без кворума "Привата". Как сообщали украинские СМИ, перед принятием изменений в закон аффилированные с группой "Приват" компании начали активно выводить деньги из "Укрнафты". В результате «Укрнафта» перестала платить ренту за пользование недрами, и по состоянию на 31 декабря 2018 года просроченный налоговый долг компании составил 10,6 млрд грн ($390 млн).

Тем не менее, долги не помешали Коломойскому в 2015 году в суде Стокгольма потребовать от Украины выплатить $4,7 млрд Поданный иск предполагает, что государство должно выплатить $2,06 млрд в счет потери дивидендов, $932 млн штрафных санкций и $1,68 млрд из-за потери стоимости акций. Защита от «приватовцев» по «Укрнафте» уже обошлась «Нафтогазу» в 7 млн евро.

К крупнейшим активам "приватовцев" в топливной отрасли относятся также НПК "Галичина" и "Нафтохимик-Прикарпатье". В розничной торговле нефтепродуктами группа представлена крупнейшей сетью автозаправочных станций, в которую входят 1540 заправок преимущественно под брендами ANP, "Авиас" и Energy. Коломойский также владеет третью акций британской компании JKX Oil & Gas, 80% мощностей которой находятся на территории Украины. Вместе с сопредседателем депутатской группы "Видродження" Виталием Хомутынником он контролирует нефтегазодобывающую компанию "Укрнефтебурение", эксплуатирующую месторождение в Харьковской области.

Коломойскому принадлежит и одно из крупнейших предприятий химической отрасли — "ДнепрАзот". "Укрнафта" арендует имущественный комплекс «ДнепрАзота» с 2011 года. Предприятию долгое время удавалось производить минеральные удобрения за счет дешевого ресурса "Укрнафты": компания перерабатывала газ собственной добычи и продавала продукцию структурам Коломойского.

Весной 2018 года «Укрнафта» перестала поставлять газ на "ДнепрАзот". В ответ "Приват" прекратил отгрузку жидкого хлора, заявив, что производство больше не является рентабельным. Города Украины оказались перед угрозой отключения водоснабжения и фактически на пороге техногенной катастрофы. "ДнепрАзот" возобновил поставки лишь после троекратного повышения цены на хлор.

Контролирует Коломойский и Кременчугский НПЗ — единственный работающий на Украине нефтеперерабатывающий завод. Этот актив достался группе «Приват» практически даром. На базе Кременчугского НПЗ в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году была создана компания «Укртатнафта». Ранее 18,3% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти" , Министерство имущества Татарстана владело 28,8% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств на Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват".

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина проиграла апелляцию. При этом в 2014 году "Укртатнафта", находившаяся под контролем Коломойского, заявила, что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражем. Однако в данное время "Татнефть" добивается взыскания этих средств с Украины в судах Великобритании, США и России.

Монополия на ферросплавы

Группе "Приват" принадлежит все производство ферросплавов на Украине: от добычи руды до производства ферросплавов. Партнером Коломойского и Боголюбова по ферросплавному бизнесу изначально был другой украинский олигарх — Виктор Пинчук. Ему, по данным СМИ, принадлежало 30% в условном ферросплавном холдинге. Акции ферросплавных предприятий бизнесмены скупили еще во времена президентства Леонида Кучмы , тестя Пинчука.

Под контролем партнеров находятся Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты. Полученную руду перерабатывают Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы. Заграничные активы группы "Приват" в этой сфере входят в холдинг Georgian American Alloys.

По данным издания "Новое время", Коломойский в США также владеет рядом объектов недвижимости и сталелитейными предприятиями, стоимость которых превышает четверть миллиарда долларов. Финансовой деятельностью олигарха в американской юрисдикции в прошлом году заинтересовалось ФБР . Расследование "федералов" совпало с переездом Коломойского из Швейцарии в Израиль.

Крылья Коломойского

Кроме небольших перевозчиков "Днипроавиа" и "Роза ветров" Игорь Коломойский (вместе с бизнесменом Ароном Майбергом) контролирует крупнейшую авиакомпанию страны — "Международные авиалинии Украины" (МАУ). О том, что он является мажоритарным владельцем МАУ, Коломойский признался летом 2015 года. Предыдущую принадлежащую ему крупную авиакомпанию "Аэросвит" Коломойский обанкротил, чтобы не отдавать ее "Семье Януковича». «Аэросвит» оставила после себя 8,4 млрд грн ($310 млн) долгов.

После прихода в страну европейских лоукостеров положение МАУ на рынке пошатнулось: убыток авиакомпании за 2018 год вырос до 2,7 млрд гривен ($100 млн). Кроме того, не прекращаются судебные разбирательства МАУ и госпредприятия Украэрорух. В конце 2018 года МАУ и Украэрорух обменялись судебными исками на общую сумму около миллиарда гривен. Украэрорух требует от МАУ оплатить задолженность в размере 174 млн гривен ($6,43 млн) за предоставленные услуги, в свою очередь, МАУ подал иск к Украэроруху на сумму около 800 млн гривен ($33 млн).

Массмедиа Коломойского

Принадлежит олигарху и холдинг «1+1 Медиа». В него входят телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", Bigudi и Ukraine Today. Коломойскому также принадлежит информационное агентство УНИАН и портал ТСН.ua, он является одним из инвесторов онлайн-издания "The Бабель". Сам олигарх в интервью BBC признал, что его влияние на политику происходит именно через телевидение, однако заявил, что "не может решить, кто станет президентом".

Тем не менее, Петр Порошенко решил подать в суд на канал «1+1» «за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящей ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента».

Месть Коломойского

В последние два-три года Коломойский вынужден проживать за границей — сначала в Швейцарии, теперь в Израиле. При Порошенко он фактически был изгнан с родины, против него и его предприятий возникали судебные процессы, в результате которых олигарх потерял колоссальные средства. Более того, даже оставаясь за границей, Коломойский не находится в безопасности. По всей видимости, инициатором всех его бед является президент, а до недавнего времени и коллега Коломойского по олигархическому цеху Петр Порошенко, с которым у него старая бизнес-конкуренция. Став президентом, Порошенко сумел сильно растрясти Коломойского, утратившего половину своего состояния, и выжать его за границу.

Игорь Валерьевич выждал и теперь подает свою месть классическим холодным блюдом.