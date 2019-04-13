Глава «новой церкви» Украины назвал Бандеру «гением национального духа»

Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко назвал Степана Бандеру "гением украинского национального духа". Его речь опубликована на сайте организации.

Заявление Думенко сделал во время посещения Львовского национального аграрного университета, выпускником которого был Бандера.

"История университета показывает, что среди его выпускников было много тех, кто действительно, не словом, а делом, любил свою украинскую землю и ее народ. Среди них стоит отметить и вспомнить гения украинского национального и нациеобразующего духа Степана Бандеру. Он является славным выпускником именно вашего университета. И когда нас называют бандеровцами, то мы этим гордимся", — сказал глава "новой церкви".

По его словам, для кого-то слово "бандеровец" является ругательным, в то время как для украинцев это — "честь".

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь , которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Степан Бандера возглавлял "Организацию украинских националистов"*, действовавшую в середине XX века. Ее боевым крылом была "Украинская повстанческая армия" *, которую сформировали в октябре 1942 года. Она работала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

После Великой Отечественной войны УПА* продолжила действовать против советской власти экстремистскими методами: жертвами ее боевиков становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

*Запрещенные в России организации.