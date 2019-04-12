Смотрины у Макрона. Западная Европа не верит в Порошенко

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН объяснил в эфире НСН, почему Зеленского Макрон примет раньше Порошенко Победитель первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский сегодня встретится в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном. После чего тот примет и действующего президента Петра Порошенко. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров объяснил в эфире НСН, почему Зеленского Макрон примет раньше Порошенко. «Это звоночек к тому, что Западная Европа, ЕС, куда так стремится Украина, сомневается, что Порошенко снова займет высший пост в стране и что его заменит более молодой, настырный и реалистичный политик — Зеленский. Поэтому знакомство с возможным будущим первым лицом Украинского государства вполне закономерно. Я думаю, Франция, как страна, которая стремится быть лидером Европейского союза заинтересована в установлении подобного рода контактов», — сказал он. Эксперт считает, что встреча будет носить ознакомительный характер. «Пока там каких-то вопросов в повестке дня не стоит, это первое знакомство, прощупывание ситуации. Французскому президенту любопытно познакомиться с человеком, претендующим на высший пост на Украине, его взгляды, возможности урегулирования на юго-востоке Украины, какой политической линии он привержен по развитию страны, по ее взаимодействию с западными соседями», — заключил он. Напомним, 19 апреля в Киеве должны пройти дебаты двух претендентов на пост главы Украинского государства. Они обещают стать самым ярким ближайшим событием на Украине.