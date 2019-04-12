Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смотрины у Макрона. Западная Европа не верит в Порошенко 

Национальная Служба Новостей 5 часов назад
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН объяснил в эфире НСН, почему Зеленского Макрон примет раньше Порошенко.
Победитель первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский сегодня встретится в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном. После чего тот примет и действующего президента Петра Порошенко.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров объяснил в эфире НСН, почему Зеленского Макрон примет раньше Порошенко.
«Это звоночек к тому, что Западная Европа, ЕС, куда так стремится Украина, сомневается, что Порошенко снова займет высший пост в стране и что его заменит более молодой, настырный и реалистичный политик — Зеленский. Поэтому знакомство с возможным будущим первым лицом Украинского государства вполне закономерно. Я думаю, Франция, как страна, которая стремится быть лидером Европейского союза заинтересована в установлении подобного рода контактов», — сказал он.
Эксперт считает, что встреча будет носить ознакомительный характер.
«Пока там каких-то вопросов в повестке дня не стоит, это первое знакомство, прощупывание ситуации. Французскому президенту любопытно познакомиться с человеком, претендующим на высший пост на Украине, его взгляды, возможности урегулирования на юго-востоке Украины, какой политической линии он привержен по развитию страны, по ее взаимодействию с западными соседями», — заключил он.
Напомним, 19 апреля в Киеве должны пройти дебаты двух претендентов на пост главы Украинского государства. Они обещают стать самым ярким ближайшим событием на Украине.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Зеленский поблагодарил военных за поддержку Лоза ответил на призыв «схильнувшего» Лебединского «поклониться» Украине СМИ: ФБР ведёт расследование против Коломойского
Комментарии4
Украина , Видео , В мире , Сергей Федоров , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под чужими именами: раскрыта тайна семьи Порошенко138
«Хам»: украинцы в бешенстве от Порошенко и Зеленского94
Получите: Россия выставила счет за «подпорченный» Крым
Удар исподтишка: Литва вручила России ноту97
Медведев заработал больше Путина
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Появилось видео встречи Зеленского и Макрона
В мире Европа
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Политика Армия
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть
Общество
Погода на выходные: будет облачно и дождливо
Погода Общество
На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин
В мире Украина
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив
В мире Армия
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Наука и техника Статьи
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение