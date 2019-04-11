Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пропал перед конференцией: СМИ сообщили об «исчезновении» друга Зеленского 

Рамблер 19 минут назад
Фото: Рамблер
Друг детства кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и сооснователь студии «95 квартал» Денис Манжосов исчез перед пресс-конференцией, на которой он собирался сообщить компромат на Зеленского.
«Виртуальный кандидат»: Порошенко оценил Зеленского
Как сообщает издание «Страна.ua», Манжосов прибыл на пресс-конференцию за час до ее начала, а затем вышел покурить, сел в такси и уехал.
По словам Дениса Иванеско, директора «Украинских новостей», в пресс-центре которых должна была состояться пресс-конференция, после этого организаторы мероприятия не смогли связаться с Манжосовым.
Через некоторое время сотрудники пресс-центра получили СМС-сообщение, якобы подписанное Манжосовым. В нем экс-участник «95 квартала» заявил, что ему все утро звонили и угрожали.
«Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение. Приношу свои извинения всем собравшимся. В течение 2 часов я запишу и выложу свое обращение. Я считаю, так будет правильно», — говорилось в сообщении.
Комментарии5
Украина , В мире , Денис Манжосов , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»217
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин
Скрыть улики: Япония и США собирают обломки F-3521
«Дискомфортно»: Тимошенко об анализах Порошенко37
«Ещё аукнется»: Порошенко уже проиграл из-за Путина47
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение