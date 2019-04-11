Друг детства кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и сооснователь студии «95 квартал» Денис Манжосов исчез перед пресс-конференцией, на которой он собирался сообщить компромат на Зеленского.
Как сообщает издание «Страна.ua», Манжосов прибыл на пресс-конференцию за час до ее начала, а затем вышел покурить, сел в такси и уехал.
По словам Дениса Иванеско, директора «Украинских новостей», в пресс-центре которых должна была состояться пресс-конференция, после этого организаторы мероприятия не смогли связаться с Манжосовым.
Через некоторое время сотрудники пресс-центра получили СМС-сообщение, якобы подписанное Манжосовым. В нем экс-участник «95 квартала» заявил, что ему все утро звонили и угрожали.
«Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение. Приношу свои извинения всем собравшимся. В течение 2 часов я запишу и выложу свое обращение. Я считаю, так будет правильно», — говорилось в сообщении.