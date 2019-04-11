Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Переговоров не будет: в штабе Зеленского сделали заявление о ДНР и ЛНР 

Рамблер + ещё 1 11 минут назад
Владимир Зеленский не будет вести переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками в случае победы на выборах президента Украины.
Об этом в интервью BBC News Украина заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков, пишет «Московский комсомолец».
Пропал перед конференцией: СМИ сообщили об «исчезновении» друга Зеленского
«Все ключевые решения принимаются в России. Эти говорящие головы, которые приезжают в Минск, озвучивают какие-то там тезисы, но на принятие решений никак не влияют. Поэтому переговоры с ними — это, мягко говоря, малоэффективно», — объяснил Разумков.
По его словам, главы ДНР и ЛНР это лишь «объекты, а не субъекты» переговорного процесса.
Также Разумков заявил, что Зеленский собирается воздействовать на Россию по трем направлениям: нормандский формат и минские соглашения; санкции США; жесткая позиция Великобритании после событий в Солсбери.
Спикер штаба также добавил, что Зеленский хочет на базе нормандского формата привлечь к переговорам США и Великобританию, которые также являются подписантами Будапештского соглашения.
«Это позволит быстрее и эффективнее возвращать временно оккупированные территории», — считает Разумков.
Комментарии1
Украина , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: решена судьба опального Ассанжа27
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»661
В срочном порядке: Литва отозвала посла из России17
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине47
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез31
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение