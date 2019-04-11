Владимир Зеленский не будет вести переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками в случае победы на выборах президента Украины.
Об этом в интервью BBC News Украина заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков, пишет «Московский комсомолец».
«Все ключевые решения принимаются в России. Эти говорящие головы, которые приезжают в Минск, озвучивают какие-то там тезисы, но на принятие решений никак не влияют. Поэтому переговоры с ними — это, мягко говоря, малоэффективно», — объяснил Разумков.
По его словам, главы ДНР и ЛНР это лишь «объекты, а не субъекты» переговорного процесса.
Также Разумков заявил, что Зеленский собирается воздействовать на Россию по трем направлениям: нормандский формат и минские соглашения; санкции США; жесткая позиция Великобритании после событий в Солсбери.
Спикер штаба также добавил, что Зеленский хочет на базе нормандского формата привлечь к переговорам США и Великобританию, которые также являются подписантами Будапештского соглашения.
«Это позволит быстрее и эффективнее возвращать временно оккупированные территории», — считает Разумков.