Переговоров не будет: в штабе Зеленского сделали заявление о ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский не будет вести переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками в случае победы на выборах президента Украины.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков, пишет «Московский комсомолец».

«Все ключевые решения принимаются в России. Эти говорящие головы, которые приезжают в Минск, озвучивают какие-то там тезисы, но на принятие решений никак не влияют. Поэтому переговоры с ними — это, мягко говоря, малоэффективно», — объяснил Разумков.

По его словам, главы ДНР и ЛНР это лишь «объекты, а не субъекты» переговорного процесса.

Также Разумков заявил, что Зеленский собирается воздействовать на Россию по трем направлениям: нормандский формат и минские соглашения; санкции США; жесткая позиция Великобритании после событий в Солсбери.

Спикер штаба также добавил, что Зеленский хочет на базе нормандского формата привлечь к переговорам США и Великобританию, которые также являются подписантами Будапештского соглашения.