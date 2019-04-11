Ставка Меркель. Германия — за Порошенко и против Украины

Как бы ни изощрялись эксперты в объяснении «непредвзятости» Меркель относительно украинских выборов, но встреча федерального канцлера с Петром Порошенко 12 апреля (аккурат посредине между первым и вторым турами) не может рассматриваться иначе, как выражение поддержки украинскому президенту

Характерно, что до первого тура, несмотря на все потуги Порошенко, ни в ЕС , ни в США никто не напрягался по поводу его поддержки. Все делали вид, что не в курсе проблем Петра Алексеевича с выборами на Украине

Уверен, что если бы, как это и предполагалось, во втором туре оказались бы Порошенко и Тимошенко, Запад бы и дальше сосредоточенно молчал, давая понять всем, что лишь воля украинского народа определяет результат выборов, и ему (Западу) глубоко фиолетово, кто станет лидером евроатлантического бантустана на задворках Европы.

И вдруг, стоило только Зеленскому оказаться соперником «верховного главнокомандующего» во втором туре, как и спецпредставитель США на Украине Волкер вспомнил, что Пётр Алексеевич — «меньшее зло» и «великий реформатор», и Ангела Меркель нашла время для встречи с украинским «полководцем».

А ведь раньше США держали строгий нейтралитет, а европейцы (в первую очередь немцы) в упор не замечали порошенковские потуги организовать встречу хоть с кем-нибудь.

Что же произошло?

Понятно, что не Зеленский пугает наших западных партнёров. Они прекрасно знают, что не только «Бонапарта» в короне с бубенчиками, но и любого украинского политика (включая абсолютно непредсказуемую, готовую трижды в день менять позицию Тимошенко) можно в любой момент построить в три шеренги.

Вряд ли Запад озабочен и «неучтённым фактором» в лице Игоря Валерьевича Коломойского. Во-первых, Коломойский не сегодня появился в избирательной кампании Зеленского. Во-вторых, по мере роста шансов Зеленского на президентство влияние Коломойского частично размывается, поскольку к перспективному кандидату начинают приходить на поклон другие олигархи и политики. Он больше не является монопольным проектом Коломойского, хоть последний и владеет контрольным пакетом акций. В-третьих, Западу достаточно было бы недвусмысленно высказать пожелание — и Коломойский растворился бы на просторах Палестины . Ну а если бы ему разрешили вернуться в любимую Швейцарию , то ещё бы и благодарен был. Так что сложная схема для того, чтобы подвинуть Игоря Валерьевича, не требуется.

Более того, выражая поддержку Порошенко, Запад серьёзно рискует, поскольку у Петра Алексеевича не только нет шансов честно выиграть выборы, но и серьёзно уменьшились шансы их удачно сфальсифицировать.

После первого тура начала открыто разбегаться президентская команда, а поведение одесского губернатора, не просто отказавшегося уходить в отставку по требованию Порошенко, но и проигнорировавшего соответствующий указ, продемонстрировало, что местные элиты открыто начинают играть против действующего президента.

В таких условиях действия Запада, которые не могут трактоваться иначе, чем открытая, хоть и запоздавшая поддержка Порошенко, могут привести к тому, что явно прозападный кандидат проиграет выборы с разгромным счётом. Хоть после этого позиции Запада на Украине и не ослабеют, это будет серьёзный удар по престижу ЕС и США не только на Украине, но и в мировом масштабе.

Реакция штаба Зеленского была достаточно быстрой, хоть и не молниеносной. В среду он опубликовал «10 пунктов», которые трудно назвать чем-то иным, чем присягой на верность Западу и демонстрацией намерения проводить ту же внешнюю и внутреннюю политику, что и Порошенко, только гораздо жёстче, и дополнив её реальной борьбой с особо наглыми проявлениями верхушечной коррупции. «10 пунктов» рисуют режим, в основных чертах, с поправкой на местную специфику, напоминающий режим Саакашвили в Грузии до войны 08.08.08.

Это то, что Запад реально хотел видеть на Украине. Устойчивый русофобский режим, опирающийся на местные ресурсы, имеющий демократический фасад (без уличных нацистских банд), с реальной сменяемостью власти, предполагающей смену лиц, без смены режима. Понятно, что создать такой режим в реальных украинских условиях практически невозможно. Но Запад хочет, а Зеленский обещает.

Надо иметь в виду, что опубликованные 10 пунктов находятся в разительном противоречии со всей предшествующей стратегией избирательной кампании Зеленского, который не конкретизировал главных тезисов своей программы, стараясь не отпугнуть избирателей ни на Западе, ни на Востоке Украины. Это была правильная стратегия, которая приносила успех, поскольку и бандеровцы, и антифашисты видели «своего» Зеленского, додумывая необозначенные пункты программы за него. Именно аморфность и расплывчатость программы давали ему возможность привлекать на свою сторону всех противников Порошенко, независимо от их политических взглядов.

Главным агитатором за Зеленского был антирейтинг Порошенко. Отказаться от такого мощного фактора, гарантирующего практически несомненный успех, можно было только вынужденно. Причём отказ произошёл на полпути между первым и вторым турами, когда у Порошенко ещё есть время конвертировать новую позицию Запада и новую позицию Зеленского в голоса. Пусть даже таким образом ему не удастся преодолеть разрыв, отделяющий его от лидера гонки, но сократить его процентов на 5-7 можно. А это значительно облегчает процесс фальсификаций.

Следовательно, команда Зеленского, раз она пошла на такой неудобный для себя шаг, очень серьёзно отнеслась к действиям Запада, увидев в них опасность для своего кандидата.

Надо иметь в виду, что Запад явно недоволен какими-то персональными моментами в окружении Зеленского, поскольку действия тех же США и Германии на международной арене показывают, что время безоглядной поддержки Украины прошло.

В США открыто говорят о сложностях с прохождением через Конгресс очередного санкционного пакета. Германия не менее открыто начала борьбу за постепенную отмену антироссийских санкций. На данном этапе речь идёт об отмене наиболее одиозных политических санкций, в частности ограничений, наложенных на делегацию России в ПАСЕ. Но понятно, что после первого успеха речь пойдёт и об экономических санкциях, тем более что, в отличие от политических, их можно де-факто отменить путём простого непродления после исчерпания очередного срока действия.

Украинская делегация в ПАСЕ неоднократно жаловалась на отказ Запада от безоговорочной поддержки антироссийских инициатив Киева. Сейчас, однако, после скандала между украинской и немецкой делегациями по поводу отмены ограничений, наложенных на российскую делегацию в ПАСЕ, речь идёт уже не об уменьшении поддержки Запада, а о занятии ключевыми странами ЕС откровенно антикиевской позиции.

Таким образом активизация Запада в плане поддержки кандидатуры Порошенко никак не может быть связана с его общими планами в отношении Украины. А это означает, что «10 пунктов» Зеленского бьют мимо цели.

Запад недоволен не отсутствием русофобской конкретики в его программе, а конкретными персоналиями в его команде. Причём это недовольство имеет относительно недавнюю природу. Не исключено, что стараниями порошенковской прокуратуры таки удалось донести до Запада некий серьёзный компромат на ключевых игроков команды Зеленского или поддерживающих его лиц.

Как было сказано выше, ломать схему выборов, в которой Зеленский собирает большинство голосов, уже поздно, но если позиция Запада в ближайшую неделю вновь не изменится, то у Порошенко появляется шанс удержать на какое-то время власть при помощи массовых наглых фальсификаций.

Такой вариант развития событий дополнительно ослабит центральную власть в Киеве, сделает режим ещё более террористическим и в конечном итоге всё равно приведёт Порошенко к краху, но интрига на последнем этапе выборов вновь возникла. Будет не скучно.