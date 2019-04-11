Украина продолжает проводить антироссийскую политику, в очередной раз расширив санкционный список. Автор Главред (Украина) пишет: все, вот уж теперь-то России — крышка! Без чего же останутся украинцы? Без бутылок, банок для консервирования, пружин и многих других полезных вещей российского производства.
Украинский кабинет министров расширил санкции против России. Депутаты проголосовали за него без обсуждения. Решение о расширении санкции принято в среду.
Позднее стало известно, что в санкционный список внесли:
- бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более;
- банки для консервирования (стерилизационные банки);
- стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков различной емкости.
А еще одним постановлением кабмин запретил ввоз российских смол, формалина и карбамидно-формальдегидного концентрата. Также под запрет попали пружины для тележек грузовых вагонов и электроаппаратура для коммутации, использующаяся в устройствах железнодорожной автоматики.
Напомним, 20 марта Порошенко подписал указ о ратификации решения совета национальной безопасности Украины о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций, причастных к строительству Крымского моста, проведению выборов в Донбассе и инциденту в Керченском проливе. После чего в России отреагировали на новые украинские санкции. В Кремле полагают, что президент Украины решил насолить России в последние дни управления государством.
Как сообщалось, 15 марта США ввели новые санкции против РФ из-за Украины. В санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России. Вслед за США Канада обложила санкциями российских олигархов, компании Туполев и МиГ. В санкционном списке оказались глава Роснефти Сечин, глава Росгвардии Золотов, глава ВТБ Костин и др. Перед этим Евросоюз ввел санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. В этот список также вошел командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.
Напомним, Германия открыто лоббирует снятие санкций с РФ в Совете Европы. Теперь речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы в преддверии весенней сессии ПАСЕ. А в Сенате США рассказали, почему «устали» от антироссийских санкций. Среди американских парламентариев давно уже нет согласия в вопросе конкретных антироссийских мер.