Теперь им крышка: Украина обложила Россию новыми санкциями

Главред (Украина) пишет: все, вот уж теперь-то Украина продолжает проводить антироссийскую политику, в очередной раз расширив санкционный список. Авторпишет: все, вот уж теперь-то России — крышка! Без чего же останутся украинцы? Без бутылок, банок для консервирования, пружин и многих других полезных вещей российского производства.

Украинский кабинет министров расширил санкции против России. Депутаты проголосовали за него без обсуждения. Решение о расширении санкции принято в среду.

бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более;

банки для консервирования (стерилизационные банки);

стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков различной емкости. Позднее стало известно, что в санкционный список внесли:

А еще одним постановлением кабмин запретил ввоз российских смол, формалина и карбамидно-формальдегидного концентрата. Также под запрет попали пружины для тележек грузовых вагонов и электроаппаратура для коммутации, использующаяся в устройствах железнодорожной автоматики.

Напомним, 20 марта Порошенко подписал указ о ратификации решения совета национальной безопасности Украины о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций, причастных к строительству Крымского моста, проведению выборов в Донбассе и инциденту в Керченском проливе. После чего в России отреагировали на новые украинские санкции. В Кремле полагают, что президент Украины решил насолить России в последние дни управления государством.

Как сообщалось, 15 марта США ввели новые санкции против РФ из-за Украины. В санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России. Вслед за США Канада обложила санкциями российских олигархов, компании Туполев и МиГ . В санкционном списке оказались глава Роснефти Сечин, глава Росгвардии Золотов, глава ВТБ Костин и др. Перед этим Евросоюз ввел санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. В этот список также вошел командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников