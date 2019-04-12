«Не о такой мечтали». Что ждет «новую церковь» Украины

Православная церковь в Украине " (ПЦУ), похоже, так и останется лишь предвыборным обещанием Петра Порошенко . Спустя пять месяцев с момента создания она оказалась в изоляции, которая бьет по простым украинцам: прихожанам этой структуры закрыт доступ к главным святыням христианского мира. Как статус изгоя привел к тому, что внутри раскольнической церкви усиливаются разногласия, угрожающие ей развалом, — в материале РИА Новости.

Ложный цифры

Всю зиму "Православная церковь в Украине" бодро рапортовала о массовом переходе общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на свою сторону. Таких храмов якобы больше пяти сотен — об этом заявляют как сами сторонники ПЦУ, так и представители власти.

Свежая статистика, по задумке авторов проекта "незалежной церкви", должна была показать всему миру, что, мол, население Украины на стороне этой структуры. И действительно, граждан настолько часто "бомбили" сообщениями о переходе из канонической Церкви в искусственно созданную ПЦУ, что даже скептики начали этому верить.

И все бы ничего, да только Порошенко — именно под его предвыборную кампанию организовывали ПЦУ — буквально за пару часов спутал все карты. На состоявшейся перед первым туром выборов встрече действующего президента с участниками Всеукраинского совета церквей предстоятель канонической Украинской церкви митрополит Киевский Онуфрий не побоялся сказать правду в лицо действующему главе государства.

"В СМИ распространяется ложная информация о переходе религиозных общин УПЦ в количестве около 450 приходов. Однако, согласно нашим данным, лишь 42 прихода решили перейти к ПЦУ, из них девять приходов перешли без священника. Пятьдесят пять так называемых добровольных переходов характеризуются срезанием замков, избиением верующих и фактически являются захватом. Зарегистрировано 137 случаев, когда территориальная община проголосовала за переход в ПЦУ против воли религиозной общины. В этих случаях наши верные прихожане со священниками остаются и служат в своих храмах, хотя местные органы власти отчитались о том, что община якобы перешла", — во всеуслышание заявил владыка Онуфрий.

И попросил президента прекратить захват храмов.

Просьба так и осталась неуслышанной: храмы по-прежнему захватывают. Так, на минувшей неделе "активисты" ПЦУ срезали дверные замки Успенского храма в селе Птичья Ровненской области. Прихожан же в здание не пустили.

Но выступление митрополита Онуфрия задело Порошенко. И из его предвыборной триады "Армия. Язык. Вера" выпал один элемент: выступая на днях на украинском телевидении, он не упомянул создание ПЦУ и дарование ей томоса в числе главных успехов своего пятилетнего правления.

Запрет на паломничество

После того как осенью прошлого года Константинопольский патриарх Варфоломей решил даровать "новой украинской церкви" томос об автокефалии, Русская православная церковь неоднократно предупреждала о катастрофических последствиях столь опрометчивого шага — ведь речь идет о легализации раскольничьих "Киевского патриархата" и "Украинской автокефальной православной церкви" (именно в результате их слияния возникла ПЦУ), причем в обход веками действующих канонов всего православного мира. Под угрозой оказался один из фундаментальных принципов православия: единство "семьи поместных Церквей".

И это единство было нарушено. Правда, вопреки многократным уверениям представителей Фанара (район в Стамбуле, где находится центр Константинопольского патриархата), остальные поместные церкви (а всего их в мире еще 14) ПЦУ не признали.

Более того, сбылись самые мрачные предсказания: новосозданная искусственная структура и вправду попала в полную изоляцию. Непризнание "незалежной церкви" в православном мире ощутимо ударило по ее же прихожанам.

В преддверии православной Пасхи (28 апреля в этом году) Иерусалимская православная церковь усилила проверку документов священнослужителей из Украины из-за попыток представителей "новой церкви" принять участие в богослужениях в храме Гроба Господня — святая святых христианского мира.

"В Иерусалиме тщательно смотрят за тем, чтобы раскольники не служили в святых местах. Это общая мировая практика: все священники, которые хотят служить, предоставляют документы", — поясняет секретарь по межправославным связям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Но зачастую священники едут на Святую Землю не в одиночку, а во главе организованных групп паломников. Делается так неспроста. Чтобы верующие совершили паломничество с максимальной пользой для души, им нужен духовный руководитель. Никто, конечно, не мешает мирянам самостоятельно посещать святыни, однако это уже скорее религиозный туризм.

Этот же священник готовит мирян к таинству причастия — самому важному в христианстве. Считается, что причаститься, находясь в святом месте, особенно важно.

Иерусалимом дело не ограничивается. Сторонников "новой церкви" не хотят видеть и на Святой горе Афон. Показательна история с "епископом" ПЦУ Павлом Юристым, перед которым закрыли ворота Свято-Пантелеимонова монастыря. А ведь среди насельников этой обители немало украинцев.

"Нацикам дали команду"

Действительно, большинство украинцев, несмотря на активную пропаганду в СМИ, не хотят идти в "незалежную церковь". Число перешедших добровольно общин — всего 42 — об этом ярко свидетельствует. Всего же у ПЦУ порядка семи тысяч приходов, тогда как у канонической УПЦ — более 12 тысяч. В том числе известные на весь мир православные святыни: Киево-Печерская и Почаевская лавры.

В такой ситуации раскольники прибегают к уже отработанному годами методу: насильственному захвату храмов с помощью националистов. Едва Украина обрела томос (это произошло 6 января), как тут же страну захлестнула волна атак на общины канонической Церкви.

"Приезжают нацики, выгоняют всех прихожан и объявляют, что здание принадлежит "Украинской церкви" (ПЦУ). Таким образом, по моим данным, было захвачено 62 храма", — признается корреспонденту РИА Новости боец одной из националистических группировок Александр (имя изменено по его просьбе).

Правда, перед выборами захватнические порывы радикалов немного стихли.

"Нам дали команду, чтобы народ не коломутить. Но все на "низком старте", ждут итогов выборов и следующего за ними месяца — когда будут происходить перестановки во власти. А потом захваты продолжатся", — уверяет он.

Однако простых прихожан канонической Украинской церкви это не пугает.

"Прихожане, которые остались без своего храма, не лишены пастырского окормления. Ведь только единицы священников перешли в раскол. Подавляющее большинство пастырей, даже когда они оставались без храмового помещения, совершают богослужения под открытым небом или в неприспособленных помещениях", — рассказывает РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).

"Не такой церкви хотели"

Авторы проекта "незалежной церкви" ожидали, конечно, другого. Как и те, кто повелся на уговоры Порошенко примкнуть к ПЦУ — сторонники УАПЦ и два бывших митрополита УПЦ, Симеон (Шостацкий) вместе с Александром (Драбинко). Сейчас они — "епископы без паствы", ведь и отнятые храмы, как сообщают СМИ, пустуют.

Конечно, в рядах ПЦУ возникают брожения. Немалая часть "епископов" этой структуры, как уже сообщало РИА Новости, недовольна тем, что бразды правления в реальности не у Епифания Думенко, избранного 15 декабря главой ПЦУ, а у экс-главы "Киевского патриархата" анафематствованного РПЦ Филарета Денисенко. Так вот, спустя почти полгода после "Объединительного собора" врагов у "почетного патриарха" Денисенко лишь прибавилось.

И теперь сторонники ПЦУ не стесняются выражать недовольство начальством открыто. Например, на днях в Одессе "священник" Виталий Сеник не поделил место настоятеля с присланным из Киева "епископом".

"Я думал, что будет лучше, будет понимание, чувство братства. Я вижу в глазах своих друзей-священослужителей только рабство, страх, подхалимство, а у высших чинов — императорство. Я не хотел такой церкви", — заявил Сеник журналистам.

И само собой, многих членов "новой церкви" не может не раздражать то, что их структура оказалась в изоляции. Им не рады хранители значимых христианских святынь, а на самой Украине от них отворачиваются граждане.

"Группа молодых священников, оппозиционных Филарету, считает, что добиться каноничности было бы проще, если бы Филарет ушел. После объединения УПЦ КП с УАПЦ к ним прибавился епископат УАПЦ, который тоже недоволен Филаретом. Если в УПЦ КП 30 процентов епископата находились в оппозиции к Филарету, то теперь в ПЦУ — уже 40-45 процентов", — отмечает политолог Ростислав Ищенко.

Еще более шатким положение "незалежной церкви" делает туманное будущее Порошенко. Ведь ПЦУ была чуть ли не основным его предвыборным проектом. "Томос-тур", агитационные разъезды действующего президента вместе с главой его рукотворной "церкви" Епифанием Думенко и грамотой патриарха Варфоломея об автокефалии могут так и остаться единственной яркой страницей в истории никем не признаваемой псевдоцерковной структуры.

Для канонической же Украинской церкви статус раскольников сегодня таков, "как и все предыдущие тридцать лет", когда Филарет Денисенко создал свой "Киевский патриархат", подчеркивает архиепископ Климент.